Bhat Burhan BATHINDI, Cachemire sous administration indienne – Innayat-ul-Rehman, 10 ans, mourait de faim. Il n'avait pas vu sa famille depuis une semaine. Ce jour-là, samedi dernier, il était resté éveillé jusqu'à ce que le soleil se lève, fixant sa cabane vide de deux pièces, avec des affaires et de la vaisselle sale éparpillées autour de lui. L'enfant de 10 ans passait généralement six jours par semaine dans une école de fortune construite pour les réfugiés rohingyas, retournant dormir dans les bras de sa mère le week-end. Mais maintenant, il se demandait s'il la reverrait un jour. Rehman venait d'apprendre que sa mère de 45 ans, Anwar Ara, et sa sœur de 13 ans, Jannat Ara, avaient été arrêtées, détenues et transférées dans une prison à Hiranagar, à 37 miles de là, avec environ 170 autres. Le raid de masse qui a pris la famille de Rehman loin de lui faisait partie d'une répression pan-indienne plus large contre les réfugiés rohingyas par le gouvernement Narendra Modi. Longtemps secoués par de fréquents déplacements, d'innombrables Rohingyas risquent maintenant d'être expulsés vers le Myanmar, qui mijote actuellement sous un coup d'État militaire. La junte militaire au Myanmar a pris un contrôle sans précédent depuis son coup d'État le 1er février, prenant le contrôle des hôpitaux et des communications. Plus de 50 civils ont été tués alors que les manifestations pour le retour de la démocratie se poursuivent. Les réfugiés rohingyas qui retournent au pays sont confrontés à un danger encore plus grand que les autres. La même junte militaire responsable de l'incendie de leurs villages, du meurtre de milliers de personnes et du viol de dizaines de femmes et de filles est désormais en charge du pays. Des réfugiés à Bhatindi ont déclaré au Daily Beast que le personnel de police les avait approchés samedi dernier avec une liste de noms. «On nous a dit de renouveler nos documents», a déclaré Muhammad Faisal, l'un des voisins de Rehman. «Certains sont partis avec la police et d'autres étaient sur le point de partir lorsque nous avons appris que la police avait arrêté nos gens, y compris la mère et la sœur d'Innayat. Nous avions peur et avons décidé de rester sur place.

Les responsables n’étaient pas disponibles pour commenter, mais Reuters a cité des personnes anonymes décrivant la répression comme «faisant partie d’un exercice visant à retrouver les étrangers vivant à Jammu sans documents valides… nous avons commencé le processus d’expulsion de ces réfugiés.

Les Nations Unies ont maintenu leur position selon laquelle l’expulsion des Rohingyas viole le principe juridique international du refoulement – renvoyer les réfugiés dans un endroit où ils courent un danger. Cependant, le gouvernement Modi a rejeté cette position, arguant qu’il n’est pas signataire de la Convention spécifique des Nations Unies relative au statut des réfugiés, ni du Protocole relatif au statut des réfugiés.

«Tout plan visant à renvoyer de force les Rohingyas et d’autres au Myanmar les remettra sous l’emprise de la junte militaire oppressive qu’ils ont fui», a déclaré Meenakshi Ganguly, directeur de Human Rights Watch pour l’Asie du Sud au Daily Beast. «L’armée abusive depuis longtemps du Myanmar est encore plus anarchique maintenant qu’elle est de retour au pouvoir, et le gouvernement indien devrait respecter ses obligations en vertu du droit international et protéger ceux qui ont besoin d’un refuge à l’intérieur de ses frontières.

Le Myanmar ne reconnaît pas les quelque 1,1 million de Rohingyas musulmans, l’une des plus grandes minorités ethniques du pays, comme citoyens. Les apatrides ont fui en troupeaux, échappant aux répressions répétées de la junte au cours de la dernière décennie. Depuis 2016, plus de 6500 Rohingyas, dont au moins 730 enfants de moins de cinq ans, ont été tués par les militaires, selon l’association médicale Médecins Sans Frontières (MSF).

L’Inde, où résident environ 40 000 réfugiés, a été l’une des principales destinations des Rohingyas. Mais les récentes détentions massives ont signalé que le pays est devenu un endroit de plus en plus dangereux pour les musulmans sous la direction du nationaliste hindutva Modi.

Après les raids du week-end, quelques musulmans rohingyas qui s’étaient installés à Jammu au cours de la dernière décennie, ont quitté leurs cabanes, craignant une nouvelle répression. Quelques-uns d’entre eux se sont rendus dans la capitale nationale et se sont assis en signe de protestation devant le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le 11 mars, 88 d’entre eux, dont des femmes enceintes et des enfants, ont également été arrêtés.

Mais Rehman a refusé de partir. La serrure de la porte de sa maison est cassée – il ne s’éloigne donc pas de sa cabane. Qu’est-ce qu’il a sinon sa mère et sa sœur, se demanda-t-il. Son père avait disparu après l’aggravation du nettoyage ethnique en 2016. «Je ne me souviens même pas de son nom», a déclaré Rehman. «S’il est encore en vie, je ne pense pas qu’il puisse même nous trouver [and if he does] Je ne le reconnaîtrai même pas.

Depuis, sa mère, Ara, a travaillé dur pour nourrir ses enfants. Elle a épluché la peau des noix, les a nettoyées pour un revendeur local et a gagné 68 $ en un mois, mais ce n’était pas suffisant pour faire vivre la famille de trois personnes. Le marchand a employé d’autres femmes réfugiées, les exploitant souvent aussi pour une main-d’œuvre bon marché. Parmi eux se trouvait Yasmeena Akhtar.

Akhtar a travaillé deux fois comme femme de ménage dans la région pour pouvoir prendre soin de ses parents malades: Soliha Ahmad, 73 ans, et Zahoora Ara, 65 ans. Le duo a fui le Myanmar en 2012.