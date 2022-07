Des survivants des pensionnats indiens de Kamloops réfléchissent au voyage du pape

KAMLOOPS, C.-B. –

Au cours de son voyage historique au Canada, le pape François visitera plusieurs sites importants, mais d’autres lieux importants sont omis, comme l’ancien pensionnat indien de Kamloops.

L’année dernière, à quelques pas de l’institution aux volets fermés, une découverte choquante a horrifié le pays. Au moins 200 tombes présumées anonymes, appartenant potentiellement à des enfants autochtones, ont été découvertes. Le site est maintenant considéré comme sacré et peu de personnes sont autorisées à le voir, mais une rare invitation a été adressée au pape.

“J’ai offert au pape François une invitation car je pensais qu’il était extrêmement important pour lui de venir ici, sachant que c’était aussi le point zéro des découvertes initiales de tombes anonymes”, a déclaré Kúkpi7 Rosanne Casimir à CTV National News.

Casimir est le chef de Tk’emlúps te Secwepemc. La Première Nation a été propulsée sur la scène internationale en mai dernier après que le radar pénétrant dans le sol a révélé des dizaines d’inhumations potentielles. On pense généralement qu’ils contiennent les restes de jeunes étudiants qui ont été forcés de fréquenter l’établissement de la Colombie-Britannique avant sa fermeture en 1978.

Avec plusieurs autres dirigeants des Premières Nations, Casimir s’est rendu à Rome plus tôt cette année. Pendant son séjour, elle a remis en main propre son invitation au pape, lui demandant de venir dans sa communauté.

« Je lui ai personnellement donné l’invitation parce que cela signifiait tellement pour moi, ma communauté et nos survivants des pensionnats », a déclaré Casimir. “J’ai vraiment pensé qu’il était important qu’il ne manque pas l’occasion de visiter une Première Nation ici sur l’île de la Tortue qui a été touchée par des tombes anonymes.”

Fin mai, le Bureau de presse du Saint-Siège a annoncé l’intention du pontife de se rendre au Canada; cependant, Kamloops ne faisait pas partie des destinations prévues.

Malgré la déception initiale, Casimir dit qu’elle accueille maintenant la visite, peu importe où elle se trouve, et son « espoir est d’entendre de véritables excuses significatives » non seulement pour les survivants des pensionnats, mais pour tous les peuples autochtones.

Bien qu’aucune raison précise n’ait été donnée pour expliquer pourquoi Kamloops a été omis de la tournée du pape François, son équipe officielle de visite papale a indiqué que sa santé et ses limites physiques étaient une raison.

On dit que le pape François souffre d’une maladie nerveuse chronique appelée sciatique, qui provoque une douleur qui irradie le long du trajet du nerf sciatique.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, l’équipe de la visite papale a déclaré que “compte tenu [his] âge avancé [85] et les limitations physiques », seules les « trois communautés pivots » d’Edmonton, de Québec et d’Iqaluit ont été choisies.

L’équipe a également ajouté qu’elle « reconnaît l’importance et la signification de chaque ancien site de pensionnats indiens » et qu’elle s’engage pleinement à travailler avec les communautés autochtones à travers le pays pour soutenir la guérison et la réconciliation. »

“Certains étaient contrariés qu’il ne visite pas notre pays, mais nous aurons des représentants de Cowessess qui se rendront à Edmonton”, a déclaré le chef Cadmus Delorme de la Première nation Cowessess à CTV National News.

Delorme’s Nation n’est pas non plus un endroit où le pape s’arrêtera. Avec cela, le pontife ne verra pas où 751 tombes anonymes ont été trouvées en juin dernier sur le site de l’ancien pensionnat indien de Marieval, à environ 140 kilomètres à l’est de Regina.

Alors que seule une petite délégation de la Première nation Cowessess se rendra pour voir le pape, Delorme dit qu’il y aura des événements spéciaux dans la communauté, y compris des cérémonies de guérison, pour marquer l’événement.

« Nous suivrons de près la visite pour nous assurer que toutes les excuses du pape reflètent ce que les peuples autochtones et les survivants des pensionnats ont vécu mentalement, émotionnellement, physiquement et spirituellement », a-t-il déclaré.

De retour à Kamloops, Diena Jules, une aînée Tk’emlúps, dit qu’elle aussi suivra de près la visite du pape.

“Il a été vraiment difficile pour l’Église catholique d’accepter la responsabilité de ce qu’elle a fait, et je pense qu’avec cette visite papale, cela va lentement dans la bonne direction vers la réconciliation”, a-t-elle déclaré à CTV National News.

À l’âge de 7 ans, Jules a non seulement été forcée de fréquenter l’établissement de Kamloops, mais elle dit avoir été agressée verbalement et physiquement pendant son séjour.

“Il y avait tellement de mal”, a-t-elle déclaré. “Je souffre maintenant d’un trouble de stress post-traumatique à cause de mes expériences au sein du système des pensionnats.”

En plus des excuses, Jules veut une action significative de la part du pape et de l’Église catholique, notamment l’annulation de la doctrine de la découverte et la restitution de tous les dossiers des pensionnats.

“Les mots ne sont que des mots, n’importe qui peut les dire”, a-t-elle déclaré. “Je veux voir un véritable plan d’action qui soit conforme et axé sur la réconciliation.”

Jules, ainsi que d’autres survivants des pensionnats, se rendront de Tk’emlúps à Edmonton pour participer à la visite papale. C’est un voyage dont elle espère qu’il apportera davantage de guérison.

Si vous êtes un ancien survivant des pensionnats indiens en détresse, ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419



Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les Autochtones sont disponibles ici.