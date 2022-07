Des survivants des pensionnats des Territoires du Nord-Ouest et leurs descendants se rendent à Edmonton pour une visite papale

Le système des pensionnats a été une grande partie de l’histoire de la famille de Mabel Brown.

À six ans, sa mère a été envoyée au pensionnat indien St. Peter à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Brown elle-même a également fréquenté les pensionnats avec ses huit frères et sœurs. Elle a rebondi de Stringer Hall à Inuvik à Bompas Hall à Fort Simpson, puis à Akaitcho Hall à Yellowknife où elle a finalement obtenu son diplôme.

Et cela a laissé un impact durable sur sa famille à ce jour, selon la résidente d’Inuvik.

“Lorsque j’ai été déclenché, cela s’est propagé à ma fille, puis à mon petit-fils qui a 25 ans en ce moment”, a déclaré Brown, qui est Gwich’in.

“Donc, la preuve est là. Vous pouvez voir comment nous sommes, nos comportements et comment nous marchons dans la vie, les luttes que nous avons eues et les difficultés que nous avons eues – des difficultés parfois à apprendre, des difficultés à établir des relations les unes avec les autres, des difficultés dans le mariage, des difficultés avec l’alcool.”

Mabel Brown est une résidente gwich’in d’Inuvik. Elle est une survivante des pensionnats qui a fréquenté le pensionnat Stringer Hall à Inuvik, Bompas Hall à Fort Simpson et Akaitcho Hall à Yellowknife tout au long de son enfance. (Fourni par Mabel Brown)

Le pape François sera à Edmonton les 25 et 26 juillet pour rencontrer les peuples autochtones du Canada et s’excuser en personne pour les abus subis dans les pensionnats aux mains de l’Église catholique.

Brown sera l’un des 40 délégués de 18 communautés des Territoires du Nord-Ouest envoyés par le diocèse de MacKenzie Fort-Smith pour la visite papale. De nombreux autres de la région prévoient également de faire le déplacement.

Mais Brown dit qu’elle aurait trouvé un moyen de voir le pape en personne, d’une manière ou d’une autre. Pour elle, avoir la chance d’être là en personne est une occasion de se débarrasser d’une partie du traumatisme.

“J’espère juste que cette fois-ci sera le moment où il va dire” je suis désolé “”, a déclaré Brown. “Dites-le par sa bouche, avec son cœur et ressentez-le vraiment pour nous, ce qui s’est passé. Parce que c’est presque comme si quelque chose nous tuait et nous avons besoin que cette chose disparaisse.”

Les gouvernements autochtones ont reconnu l’importance de l’événement pour de nombreuses personnes et fournissent une aide au voyage pour s’assurer que tous ceux qui le souhaitent puissent y assister.

Le gouvernement tłı̨chǫ offre un transport aérien de Whatì, Gamètì et Wekweètì à Yellowknife pour les aînés tłı̨chǫ qui prévoient se rendre à Lac Ste. Anne pour la visite papale. Il fournit également des autobus aux aînés et aux survivants des pensionnats de Behchokò.

Le Conseil tribal des Gwich’in fournira des fonds pour aider les participants gwich’in à assister à la visite papale.

Plus d’un membre de la communauté sur six de Colville Lake, Territoires du Nord-Ouest, pop. 129, envisage d’y aller, selon Wilbert Kochon, le grand chef de la région du Sahtu.

Voyage mère et fille

Des descendants de survivants des pensionnats prévoient également de participer à la visite papale.

Susan Enge et sa fille de 25 ans, Nicole Enge, se rendront à Edmonton depuis Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, la fin de semaine prochaine.

En tant que survivants des pensionnats de deuxième et troisième génération, ils ont vu l’impact des pensionnats sur la mère de Susan et d’autres parents, a déclaré Susan Enge.

Nicole Enge exhibant un collier de perles fabriqué par un aîné qui a survécu au pensionnat et des boucles d’oreilles en perles fabriquées par un jeune artisan de Yellowknife. Elle portera ces bijoux lorsqu’elle rencontrera le pape à Edmonton pour refléter les deux perspectives différentes de ceux qui sont touchés par les pensionnats. (Fourni par Nicole Enge)

Elle qualifie la visite de « moyen pour nous de réconcilier un chemin rempli de blessures ».

La famille Enge fait partie de la North Slave Métis Alliance et a également des ancêtres dans la région de South Slave.

Nicole Enge représente une jeune génération de Métis qui ont subi un traumatisme intergénérationnel à la suite des pensionnats.

“Vous voyez comment le traumatisme se répercute sur la famille … Quand vous voyez que grandir, cela vous affecte d’une manière totalement différente”, a déclaré Nicole Enge. “Comme si vous n’étiez pas là physiquement, mais vous le ressentez toujours dans vos gènes. Vous le voyez dans votre famille.”

Elle dit qu’elle a vu beaucoup de désillusions parmi ses pairs au fil des ans.

“Je suis un peu sceptique mais je dirais que j’ai aussi de l’espoir”, a déclaré Nicole Enge.

“Il y a beaucoup de colère après les premières excuses [from Prime Minister Stephen Harper] en 2008 et cela fait plus de 10 ans et il y a eu tellement de changements depuis… et cela a vraiment déclenché ces excuses maintenant.”

Lorsqu’elle rencontrera le pape, Nicole Enge portera un collier de perles fabriqué par un aîné qui est un survivant des pensionnats et des boucles d’oreilles en perles fabriquées par un jeune artisan de Yellowknife pour refléter les deux perspectives différentes des personnes touchées par les pensionnats.

“Cela renforce la vivacité de notre culture. Nous avons enduré toutes ces monstruosités et nous avons surmonté, nous avons prospéré, nous sommes revenus du bord du génocide… porter ce bijou symbolise cela au-delà des mots”, a-t-elle déclaré.

Susan Enge a déclaré que voir les excuses papales offrirait la fermeture à sa famille.

“Je vois une résolution dans mon esprit et mon cœur de ce qui s’est passé”, a déclaré Susan Enge. “Et j’espère que ma mère qui est maintenant décédée et tous mes proches qui ont souffert sont heureux de voir que cela se produit.”

Un soutien est disponible pour toute personne touchée par les pensionnats et ceux qui sont déclenchés par les derniers rapports.

La Société des survivants des pensionnats indiens (IRSSS) peut être contacté sans frais au 1-800-721-0066.

Une ligne de crise nationale pour les pensionnats indiens a été mise en place pour fournir un soutien aux anciens élèves et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder aux services d’aiguillage émotionnel et de crise en appelant la ligne de crise nationale 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419.

De plus, la ligne d’assistance des TNO offre un soutien gratuit aux résidents des Territoires du Nord-Ouest, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est 100% gratuit et confidentiel. La ligne d’assistance des TNO offre également une option pour les appels de suivi. Les résidents peuvent appeler la ligne d’assistance au 1-800-661-0844.