Les survivants des tristement célèbres foyers maternels irlandais ont accusé le gouvernement de ne pas avoir enquêté correctement sur les essais de vaccins auxquels ils ont involontairement participé en tant que nourrissons.

Le gouvernement irlandais a officiellement présenté ses excuses mercredi pour les institutions désormais disparues, notant «Un niveau effroyable de mortalité infantile» dans les 18 maisons. Au cours de leurs 76 années de fonctionnement, environ 9 000 enfants sont morts dans les refuges, qui étaient souvent le dernier recours des femmes enceintes célibataires ostracisées par la société. Les institutions n’ont été fermées qu’en 1998.

L’enquête de cinq ans du gouvernement a également révélé qu’un total de 13 essais de vaccins impliquait des enfants vivant à domicile, décrivant les tests comme illégaux et une violation flagrante du Code de Nuremberg, qui a été établi à la suite d’expériences médicales nazies sur des prisonniers des camps de concentration pendant la guerre mondiale. II.

On pense que les essais ont eu lieu entre 1930 et 1973, et tous impliquaient la Wellcome Foundation ou Glaxo Laboratories, qui devint plus tard GlaxoSmithKline.

Cependant, l’enquête a conclu qu’il y avait «Aucune preuve de blessure des enfants impliqués à la suite des vaccins», ce qui a incité les survivants des maisons à remettre en question la rigueur de l’enquête.

Mari Steed, qui est née à la maison mère-bébé Bessborough à Cork, a été injectée avec un vaccin d’essai en 1960 avant d’être adoptée par une famille américaine. Elle a reçu un «4 en 1» jab qui a été conçu pour prévenir la diphtérie, la polio, le tétanos et la coqueluche.

S’adressant à RTE, elle a fait valoir qu’il n’y avait aucun moyen pour le gouvernement de déterminer que les procès illégaux ne nuisent pas aux participants involontaires, car les survivants comme elle n’ont jamais été correctement examinés.

«Mes parents adoptifs ne savaient pas que j’avais été utilisé dans un essai. L’État (ou la commission) ne m’a jamais proposé de dépistage pour voir si ma santé actuelle à 60 ans a été affectée. Dit Steed.

Dans une interview précédente, elle a dit qu’elle s’était sentie comme une « Cochon d’Inde » et était furieux que sa mère biologique n’ait jamais été informée qu’elle avait été utilisée dans les tests.

Un autre survivant de Bessborough, qui a été injecté avec un expérimental «5 en 1» jab (anti-diphtérie, polio, tétanos, coqueluche et rougeole), a été également bouleversée par la conclusion de la commission selon laquelle les essais n’ont fait aucun blessé.

«Comment savent-ils qu’il n’y a pas eu d’effets néfastes? Nous ne savons même pas quels nourrissons ont participé à cet essai », a déclaré Philip Delaney, dont les dossiers de vaccination suggèrent qu’il faisait partie de cet essai.

La commission qui a rédigé le rapport affirme avoir identifié « Un certain nombre d’enfants impliqués » dans les tests.

Les questions sur les effets néfastes potentiels sur la santé des essais illégaux ne sont pas injustifiées. La commission a constaté que pendant les années 1930 et 1940, plus de 40% des « illégitime » les enfants nés au foyer sont décédés avant leur premier anniversaire. Malgré les statistiques choquantes, la commission semble croire que l’expérimentation médicale illégale n’a joué aucun rôle dans le niveau honteux de la mortalité infantile. Notamment, Bessborough avait un taux de mortalité infantile extrêmement élevé, 75 pour cent des nouveau-nés mourant au cours de leur première année.

