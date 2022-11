Des survivants de l’Holocauste ont proposé des tests ADN pour aider à retrouver leur famille

NEW YORK (AP) – Pendant des décennies, Jackie Young avait cherché.

Orphelin en bas âge, il a passé les premières années de sa vie dans un camp d’internement nazi dans l’actuelle République tchèque. Après la Seconde Guerre mondiale, il a été emmené en Angleterre, adopté et a reçu un nouveau nom.

À l’âge adulte, il a eu du mal à connaître ses origines et sa famille. Il avait peu d’informations sur sa mère biologique, décédée dans un camp de concentration. Mais de son père ? Rien. Juste un espace vide sur un certificat de naissance.

Cela a changé plus tôt cette année lorsque les généalogistes ont pu utiliser un échantillon d’ADN pour aider à trouver un nom – et certains parents qu’il ne savait pas qu’il avait.

Avoir cette réponse à une question de toute une vie a été “incroyable”, a déclaré Young, aujourd’hui âgé de 80 ans et vivant à Londres. Cela “a ouvert la porte que je pensais ne jamais ouvrir”.

Il y a maintenant un effort en cours pour offrir cette possibilité à d’autres survivants de l’Holocauste et à leurs enfants.

Le Center for Jewish History, basé à New York, lance le DNA Reunion Project, proposant gratuitement des kits de test ADN via une application sur son site Web. Pour ceux qui utilisent les kits, cela offre également une chance d’obtenir des conseils sur les prochaines étapes de la part des généalogistes qui ont travaillé avec Young.

Ces généalogistes, Jennifer Mendelsohn et Adina Newman, ont fait ce genre de travail au cours des dernières années et dirigent un groupe Facebook sur l’ADN juif et la généalogie génétique.

L’avènement de la technologie de l’ADN a ouvert un nouveau monde de possibilités en plus des traces écrites et des archives que les survivants de l’Holocauste et leurs descendants ont utilisées pour en savoir plus sur les liens familiaux rompus par le génocide, a déclaré Newman.

« Il y a des moments où les gens sont séparés et ils ne réalisent même pas qu’ils sont séparés. Peut-être qu’un changement de nom s’est produit et qu’ils ne savaient pas qu’il fallait chercher l’autre personne », a-t-elle déclaré. “Il y a des cas qui ne peuvent tout simplement pas être résolus sans ADN.”

Bien que l’intérêt pour la généalogie et les arbres généalogiques soit répandu, il est particulièrement poignant de faire ce travail dans une communauté où tant de liens familiaux ont été déchirés à cause de l’Holocauste, a déclaré Mendelsohn.

Son premier effort dans ce domaine était pour la grand-mère de son mari, qui avait perdu sa mère dans un camp de concentration. Cet effort a conduit à des tantes et des cousins ​​que personne dans la famille de son mari ne connaissait.

L’oncle de son mari, a-t-elle dit, a appelé par la suite et a dit : « Vous savez, je n’ai jamais vu de photo de ma grand-mère. Maintenant que je vois des photos de ses sœurs, c’est tellement réconfortant pour moi. Je peux imaginer à quoi elle ressemble.

« Comment expliquez-vous pourquoi c’est puissant ? C’est juste. Les gens n’avaient rien. Leurs familles ont été effacées. Et maintenant, nous pouvons les ramener un peu », a déclaré Mendelsohn.

Elle et Newman s’efforcent de souligner qu’il n’y a aucune garantie. Faire les tests ou rechercher des archives ne signifie pas une garantie de trouver des parents vivants ou de nouvelles informations. Mais cela offre une chance.

Eux et le centre encouragent les gens à saisir cette chance, d’autant plus que le temps passe et que le nombre de survivants vivants diminue.

“C’est vraiment le dernier moment où ces survivants peuvent obtenir un minimum de justice”, a déclaré Gavriel Rosenfeld, président du centre.

“Nous ressentons l’urgence de cela”, a déclaré Newman. “Je voulais commencer hier, et c’est pourquoi c’est comme, pas de temps comme le présent.”

Rosenfeld a déclaré que le centre avait alloué un montant initial de 15 000 dollars pour les kits ADN dans le cadre de cet effort pilote initial, qui couvrirait environ 500 d’entre eux. Il a dit qu’ils chercheraient à se développer davantage s’ils voyaient suffisamment d’intérêt.

Ken Engel pense qu’il y en aura. Il dirige un groupe au Minnesota pour les enfants des survivants de l’Holocauste et a déjà parlé du programme à ses membres.

“C’est un effort important”, a déclaré Engel. “Cela peut révéler et divulguer des informations merveilleuses pour eux qu’ils n’ont jamais connues, peut les faire se sentir plus installés ou plus connectés au passé.”

Young se sent définitivement de cette façon.

“J’ai voulu savoir toute ma vie”, a-t-il déclaré. « Si je n’avais pas su ce que je sais maintenant, je pense que j’aurais encore senti que mon bras gauche ou mon bras droit n’était pas complètement formé. La famille est tout, c’est le pilier majeur de la vie dans l’humanité.

Deepti Hajela, Associated Press