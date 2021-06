Des survivants de l’effondrement d’un immeuble en Floride racontent leurs évasions, leurs proches attendent

SURFSIDE, Floride – Les familles attendaient d’entendre des nouvelles de leurs proches disparus jeudi matin alors que les efforts de sauvetage se poursuivaient après qu’un condo de 12 étages au bord de l’océan s’est effondré dans un tas de décombres, laissant les résidents pris au piège et au moins une personne morte.

Environ 70 personnes se sont entassées dans une pièce avec des chaises et des tapis de gymnastique bleus sur le sol d’un site de réunification mis en place par la Croix-Rouge américaine. Les membres de la famille et les résidents de l’immeuble ont écouté la police faire des mises à jour dans un silence anxieux. Les jeunes enfants dormaient dans des couvertures. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a confirmé qu’au moins une personne était décédée.

Pablo Rodriguez, un natif de Miami âgé de 40 ans, a déclaré que sa mère de 64 ans et sa grand-mère de 88 ans vivaient dans l’aile qui s’est effondrée.

Rodriguez a déclaré à USA TODAY qu’il avait parlé pour la dernière fois à sa mère mercredi pour discuter des plans du week-end en famille – la grand-mère et l’arrière-grand-mère allaient chercher le fils de Rodriguez, âgé de 6 ans, et passer le week-end ensemble. Le mois prochain aurait été le 89e anniversaire de sa grand-mère. Rodriguez avait prévu de la surprendre avec un brunch dans un bon restaurant.

« Je suis venu au centre, mais je n’ai aucun espoir », a déclaré Rodriguez en larmes au centre de regroupement familial.

Nicolas Fernandez attendait également des nouvelles d’amis proches de la famille qui habitaient la partie effondrée de l’immeuble.

« Depuis que c’est arrivé, je les appelle sans arrêt, essayant juste de faire sonner leurs téléphones portables autant que possible pour aider les secours à voir s’ils peuvent entendre les téléphones portables », a déclaré Fernandez.

Les autorités ont décrit une scène désespérée avec des sauveteurs essayant de sauver un enfant piégé dans un garage et découvert par un chien de sauvetage, a rapporté le Miami Herald. Frank Rollason, directeur de Miami-Dade Emergency Management, a déclaré au journal que les sauveteurs avaient sauvé une mère et son enfant, mais que la jambe de la mère avait dû être amputée.

Les membres de la famille marchaient anxieusement à l’entrée du Ryder Trauma Center du Jackson Memorial Hospital.

« Que paso ? » une femme a pleuré à plusieurs reprises en se précipitant vers sa famille, qui essuyait toutes les larmes de leurs yeux.

Lisa Melenciano, 16 ans, a déclaré qu’elle était à l’hôpital pour s’occuper de Deven Gonzalez, un coéquipier de volleyball qui était en chirurgie. La mère de Deven, qui a protégé Deven pendant l’effondrement, était également en chirurgie, a déclaré Melenciano. Le père de Deven est toujours porté disparu, a déclaré Melenciano.

« Je la vois comme une sœur », a déclaré Melenciano à propos de sa coéquipière.

Des témoins ont décrit des alarmes retentissantes et des survivants criant et fuyant le bâtiment. Les survivants ont raconté avoir entendu des signes de l’effondrement et tenté de s’échapper du bâtiment tôt jeudi matin.

Surfside est à quelques kilomètres au nord de Miami Beach.

Jeff Pias, 60 ans, séjournait avec sa femme à l’hôtel Bluegreen Vacations voisin. Il a dit avoir entendu ce qui ressemblait à une « énorme tornade » et vu de la poussière recouvrir le ciel. Puis, les vitres ont tremblé et les alarmes se sont déclenchées. Le couple a couru en bas et a découvert que de la poussière avait inondé le hall.

Pias a décrit 15 secondes de silence à l’extérieur avant que les cris ne commencent.

« Tout d’un coup, les gens ont commencé à crier à l’aide », a-t-il déclaré. « Je pouvais voir des gens sur les balcons crier: » Aidez-moi. « »

Un survivant, l’ancien vice-maire de Surfside, Barry Cohen, 63 ans, a déclaré que lui et sa femme dormaient lorsqu’il a entendu ce qu’il pensait être un éclair. Lorsque le couple a ouvert sa porte, ils ont trouvé « un tas de gravats, de poussière et de fumée s’élevant autour ».

« Je ne pouvais pas passer devant ma porte », a déclaré Cohen. « Un trou béant de décombres. »

Cohen et sa femme sont partis pour le sous-sol, où ils ont trouvé de l’eau qui montait, avant de retourner à l’étage pour crier à l’aide. Les pompiers sont arrivés à leur fenêtre avec une nacelle élévatrice et les ont mis en sécurité.

Moshe Candiotti, 67 ans, a senti le bâtiment trembler. Lorsqu’il descendit les escaliers en courant, il s’arrêta pour aider une femme âgée qui se cramponnait à une rampe.

Candiotti, qui est originaire d’Israël et vit à Miami depuis 40 ans, a déclaré que le choc l’avait ramené à son temps de service dans l’armée israélienne pendant la guerre de Yom Kippour en 1973, lorsque son travail à la frontière sud entre Israël et l’Égypte consistait à récupérer les corps.

« Le fait est que lorsque vous subissez un traumatisme, votre esprit ne réagit pas de la même manière », a déclaré Candiotti. « Cela vient plus tard. »

Collectionneur mondial de pièces de monnaie, Candiotti a déclaré que ses pièces de collection lui manqueront le plus.

Des foules d’agents des forces de l’ordre se sont rassemblées autour du monticule de décombres, et une équipe de secours de Juifs orthodoxes, appelée Hatzalah, était sur place dans la région, qui compte une importante population juive et israélienne. Les membres d’une synagogue locale sont arrivés avec de l’eau en bouteille, des biscuits, des fruits et des chips pour le personnel et les survivants.

Maor Elbaz-Starinsky, consul général d’Israël, a été l’un des premiers dignitaires à arriver et à parler aux familles touchées.

Aucune famille n’a déposé de rapport de personne disparue auprès du consulat, mais Israël a proposé des équipes de secours pour aider aux efforts de récupération, a déclaré Elbaz-Starinsky.

La ville a également longtemps été une enclave de la communauté argentine américaine.

Silvana Juárez, 49 ans, d’Argentine, vit près de l’immeuble en copropriété et a déclaré que sa fille avait entendu une forte explosion. Alors qu’une femme sanglotait à proximité, Juárez a déclaré que trois de ses bons amis et un jeune enfant avaient disparu.

Wendy Jean Louis, une aide-soignante d’une famille qui habite dans l’immeuble, est arrivée sur les lieux en sanglotant dans un pull orange de l’Université de Miami et des blouses rouges.

« Je peux voir que c’est là que se trouvait l’unité; c’est là que se trouvait leur appartement », a-t-elle déclaré en fixant les décombres. « Je passe plus de 10 heures ici, ils sont ma famille. »

Contributeur : Christian Ortega, USA TODAY ; The Associated Press

