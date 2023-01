Des survivants de la guerre de Bosnie partagent des hacks d’endurance avec l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

GORAZDE, Bosnie-Herzégovine — Les habitants de la ville de Gorazde, dans l’est de la Bosnie, n’ont pas besoin d’imagination pour comprendre la souffrance du peuple ukrainien. Il y a trois décennies, ils ont enduré plus de trois ans d’épreuves extrêmes alors que les Serbes de Bosnie bombardaient leur ville de roquettes et d’artillerie depuis les collines environnantes. Le long siège pendant la guerre interethnique en Bosnie de 1992 à 1995 a coupé Gorazde de l’accès à l’électricité, à la nourriture, aux médicaments et au monde extérieur. Les gens là-bas ont trouvé des moyens créatifs de garder les lumières allumées et le chauffage, des astuces de survie qu’ils partagent maintenant avec des civils plongés dans l’obscurité et le froid par les attaques incessantes de missiles et de drones de la Russie sur le réseau électrique ukrainien.

Edin Culov, gouverneur de la région de Gorazde, a déclaré que des amis et des connaissances qui travaillent pour la mission de l’Union européenne en Bosnie, à Sarajevo, l’ont contacté à la fin de l’année dernière pour obtenir des informations sur un effort humanitaire visant à fournir aux Ukrainiens une source alternative d’électricité.

Ils voulaient spécifiquement des “dessins, photographies, enregistrements vidéo ou quoi que ce soit d’autre” sur les “centrales électriques miniatures” utilisées à Gorazde dans les années 1990. Les usines se composaient de roues à aubes de fabrication artisanale montées sur des plates-formes en bois avec des générateurs électriques. Les habitants les ont installés autour d’un pont sur la rivière Drina, où des barils et des cordes les maintenaient à flot.

Chaque « usine » avait un câble d’alimentation principal allant de son générateur au pont, d’où des câbles plus petits transportaient l’électricité vers les bâtiments. En fonction du volume d’eau sous la travée, les engins produisaient suffisamment d’électricité pour l’hôpital tendu de Gorazde et pour les résidents vivant assez près de la rivière pour garder une ampoule allumée, écouter la radio et regarder occasionnellement la télévision.

Un petit groupe d’ingénieurs en mécanique et d’électriciens qui ont perfectionné leurs compétences dans l’industrie manufacturière d’avant-guerre de la ville, qui produisait de tout, des armes aux textiles, a construit le premier prototype. Leur conception intelligente mais simple a permis aux bricoleurs de créer des mini-usines à partir de moteurs, d’alternateurs, de condenseurs et de déchets récupérés dans les usines, les véhicules et les maisons bombardés de Gorazde.

Les roues à aubes ont rapidement fleuri sur la rivière. Les survivants du siège attribuent aux engins le mérite d’avoir aidé la ville à tenir et à devenir la seule enclave de l’est de la Bosnie à ne jamais être capturée par les forces serbes. Après la fin de la guerre, l’équipement a été retiré et démantelé.

En réponse à la demande de l’UE toutes ces années plus tard, Culov a déclaré que la ville avait rassemblé tout ce qu’elle pouvait trouver et il est allé à la radio en Bosnie pour solliciter des documents et des souvenirs survivants. L’information a été transmise à la mission de l’UE en Bosnie, qui l’a partagée avec l’Ukraine, a-t-il dit.

“Je suppose qu’ils utiliseront le matériel que nous avons fourni pour développer quelques modèles de test, puis, si cela s’avère faisable, commenceront à produire en masse des centrales électriques (miniatures)” pour les distribuer dans tout le pays, a expliqué Culov.

Parmi ceux qui ont répondu à l’appel d’informations de Culov, il y avait deux membres survivants de l’équipe de développement d’origine.

Aziz Lepenica, qui avait enseigné l’ingénierie au lycée technique de la ville jusqu’à ce qu’il subisse un accident vasculaire cérébral il y a quelques années, a proposé de revenir pour montrer aux étudiants comment préparer des dessins de conception et des calculs techniques appropriés pour l’Ukraine.

Pendant la guerre de Bosnie, « Nous n’avons fait aucun dessin. Nous n’avions pas le temps pour cela », a déclaré Lepenica. “Nous avons fait tous les calculs et plans de construction dans nos têtes.”

Au cours de ses années d’enseignement, Lepenica a aidé ses étudiants à construire une réplique des centrales électriques locales. Il a été placé sur la berge, à côté du pont central de Gorazde, en 2016 pour servir de monument aux jours où, comme l’a dit Lepenica, “la vie était insupportable, mais notre moral était élevé”.

“Cela signifierait beaucoup pour nous s’il s’avérait que nous puissions aider le peuple (d’Ukraine) qui est privé d’électricité comme nous l’avons été”, a déclaré Lepenica.

Murat Heto, un autre des inventeurs, a également aidé à préparer la documentation pour l’Ukraine.

“Avec tout ce que nous avons traversé, il faudrait être fait de bois pour ne pas sympathiser avec (les Ukrainiens)”, a déclaré l’électricien à la retraite, rappelant comment les lumières alimentées par les centrales électriques miniatures développées par son équipe “ont fait le monde de la différence”. ” à Gorazde en temps de guerre.

Quelque 7 000 civils ont été tués ou grièvement blessés dans la ville. Les résidents ne sortaient souvent que la nuit pour éviter les attaques incessantes de tireurs d’élite et d’artillerie. Un afflux de réfugiés des régions environnantes a presque doublé la population à 70 000.

Alors que le refus des forces serbes d’autoriser les convois d’aide de l’ONU à Gorazde a maintenu la pénurie de nourriture et de médicaments, les centrales électriques étaient un “symbole de notre détermination à résister, à ne pas céder”, a déclaré Heto.