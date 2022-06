Des survivants creusent à la main après le séisme en Afghanistan qui a fait 1 000 morts

GAYAN, Afghanistan (AP) – Les survivants ont creusé à la main jeudi dans des villages de l’est de l’Afghanistan réduits en décombres par un puissant tremblement de terre qui a tué au moins 1 000 personnes, alors que les talibans et la communauté internationale qui ont fui leur prise de contrôle luttaient pour aider les victimes de la catastrophe.

Dans le district de Gayan, durement touché, dans la province de Paktika, les villageois se tenaient sur les briques de terre qui constituaient autrefois une maison. D’autres ont prudemment parcouru des ruelles en terre battue, s’agrippant à des murs endommagés avec des poutres en bois apparentes pour se frayer un chemin.

Le tremblement de terre était le plus meurtrier en Afghanistan depuis deux décennies, et les responsables ont déclaré que le bilan pourrait augmenter. Environ 1 500 autres personnes auraient été blessées, a indiqué l’agence de presse officielle.

La catastrophe infligée par le séisme de magnitude 6 aggrave encore la misère dans un pays où des millions de personnes sont confrontées à une faim et à une pauvreté croissantes et où le système de santé s’est effondré depuis que les talibans ont repris le pouvoir il y a près de 10 mois au milieu du retrait des États-Unis et de l’OTAN. La prise de contrôle a entraîné une coupure du financement international vital, et la majeure partie du monde a évité le gouvernement taliban.

Comment – ​​et si les talibans autorisent – ​​le monde à offrir de l’aide reste en question alors que les sauveteurs sans équipement lourd creusent les décombres à mains nues.

« Nous demandons à l’Emirat islamique et à tout le pays de se manifester et de nous aider », a déclaré un survivant qui s’est fait appeler Hakimullah. « Nous sommes sans rien et n’avons rien, pas même une tente pour vivre. »

L’ampleur de la destruction parmi les villages nichés dans les montagnes tarda à se faire jour. Les routes, qui sont défoncées et difficiles à parcourir dans le meilleur des cas, ont peut-être été gravement endommagées, et les glissements de terrain dus aux pluies récentes ont rendu l’accès encore plus difficile.

Alors que les bâtiments modernes résistent ailleurs à des tremblements de terre de magnitude 6, les maisons en terre et en brique et les montagnes sujettes aux glissements de terrain d’Afghanistan rendent ces secousses encore plus dangereuses.

Les sauveteurs se sont précipités en hélicoptère, mais l’effort de secours pourrait être entravé par l’exode de nombreuses agences d’aide internationale d’Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en août dernier. De plus, la plupart des gouvernements hésitent à traiter directement avec les talibans.

Signe des rouages ​​embrouillés entre les talibans et le reste du monde, les talibans n’avaient pas formellement demandé à l’ONU de mobiliser des équipes internationales de recherche et de sauvetage ni d’obtenir des équipements des pays voisins pour compléter les quelques dizaines d’ambulances et plusieurs hélicoptères envoyés par les autorités afghanes, a déclaré Ramiz Alakbarov, le représentant spécial adjoint de l’ONU en Afghanistan.

Pourtant, des responsables de plusieurs agences des Nations Unies ont déclaré que les talibans leur donnaient un accès complet à la zone.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a écrit sur Twitter que huit camions de nourriture et d’autres produits de première nécessité en provenance du Pakistan sont arrivés à Paktika. Il a également indiqué jeudi que deux avions d’aide humanitaire en provenance d’Iran et un autre en provenance du Qatar étaient arrivés dans le pays.

Obtenir une aide internationale plus directe peut être plus difficile : de nombreux pays, y compris les États-Unis, acheminent l’aide humanitaire vers l’Afghanistan par l’intermédiaire de l’ONU et d’autres organisations similaires pour éviter de mettre de l’argent entre les mains des talibans.

Le tremblement de terre était centré dans la province de Paktika, à environ 50 kilomètres (31 miles) au sud-ouest de la ville de Khost, selon le département météorologique pakistanais voisin. Les experts évaluent sa profondeur à seulement 10 kilomètres (6 miles). Les tremblements de terre peu profonds ont tendance à causer plus de dégâts.

Le bilan des morts rapporté par l’agence de presse Bakhtar était égal à celui d’un tremblement de terre en 2002 dans le nord de l’Afghanistan. Ce sont les plus meurtriers depuis 1998, lorsqu’un tremblement de terre d’une magnitude également de 6,1 et des secousses ultérieures dans le nord-est éloigné ont tué au moins 4 500 personnes.

Le tremblement de terre de mercredi a eu lieu dans une région sujette aux glissements de terrain, avec de nombreux bâtiments plus anciens et plus faibles.

Dans le district de Speray, dans la province voisine de Khost, qui a également subi de graves dommages, des hommes se tenaient au sommet de ce qui était autrefois une maison en terre. Le tremblement de terre avait déchiré ses poutres en bois. Les gens étaient assis dehors sous une tente de fortune faite d’une couverture qui soufflait dans la brise.

Les survivants ont rapidement préparé les morts du district, y compris des enfants et un bébé, pour l’enterrement. Les responsables craignent que d’autres morts ne soient retrouvés dans les prochains jours.

« Il est difficile de rassembler toutes les informations exactes car c’est une région montagneuse », a déclaré Sultan Mahmood, chef du district de Speray. « Les informations dont nous disposons sont celles que nous avons recueillies auprès des habitants de ces zones. »

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Rahim Faiez et Munir Ahmed à Islamabad ont contribué à ce rapport.

Ebrahim Noroozi, Associated Press