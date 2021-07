Des sursauts électriques invisibles pourraient être le signe d’éruptions volcaniques explosives et chargées de cendres, selon une nouvelle recherche

Dans la recherche, publiée récemment dans la revue Geophysical Research Letters, une équipe de scientifiques dirigée par Cassandra Smith, volcanologue à l’Alaska Volcano Observatory à Anchorage, a présenté ses conclusions après avoir surveillé 97 explosions volcaniques différentes afin d’en savoir plus sur le lien entre activité électrique et activité volcanique. Les travaux sur le terrain ont eu lieu sur le volcan japonais Sakurajima en 2015.

L’équipe a noté que si de nombreuses personnes sont familières avec les éclairs éblouissants qui se produisent souvent sur fond de ciel rempli de cendres, on en sait moins sur les éclats d’électricité plus petits et invisibles. Les scientifiques affirment que, d’après leur analyse, les deux différents types de foudre ne se sont pas toujours produits lors de la même explosion, indiquant qu’ils sont chacun causés par des processus différents.

La foudre s’est produite en présence de panaches denses en cendres, ont-ils déclaré, tandis que les décharges d’évents – les rafales invisibles d’activité électrique – étaient plus susceptibles de se produire lorsque des panaches riches en cendres ont été envoyés dans le ciel avec une vitesse explosive supérieure à 55 mètres par deuxième. Les résultats suggèrent que le type d’activité électrique peut aider à prédire l’intensité de l’éruption imminente.

« Une fois que vous atteignez une certaine intensité d’éruption, vous allez voir ces décharges d’évents, » Smith a déclaré à Science News.

Bien que des recherches supplémentaires puissent être nécessaires, les scientifiques impliqués dans cette étude ont émis l’hypothèse que les décharges d’évent se produisent « parce que la rupture de la roche et le frottement des particules créent une charge statique près de l’évent. »

L’équipe a conclu que leurs découvertes offrent des indices importants sur le type d’éruption susceptible de se produire et pourraient aider les modèles d’observatoires existants sur l’activité des volcans. Les nuages ​​de cendres volcaniques peuvent constituer un danger pour le trafic aérien ainsi que pour les personnes vivant à proximité, a noté Smith.

En 2010, les éruptions du volcan Eyjafjallajokull en Islande ont causé une perturbation majeure des voyages aériens internationaux, avec des fermetures d’espace aérien et plus de 100 000 vols annulés dans et autour de l’Europe du Nord sur une période de huit jours. D’autres éruptions ont déclenché des fermetures nationales et régionales plus courtes.

