Des surhumains ! Les Ukrainiens blessés reviennent à la victoire avec l’aide d’un nouveau centre de réadaptation

PREMIER SUR FOX – L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie a écourté les vacances de Denys Kryvenko l’année dernière. Mouliste de 24 ans originaire de Kropyvnytskyi, en Ukraine, Kryvenko, qui a rejoint la 57e brigade d’infanterie motorisée après avoir évacué ses jeunes frères et sœurs, est maintenant un triple amputé en convalescence au centre médical surhumain près de Lviv, en Ukraine.

Après quatre interventions chirurgicales, des amputations au-dessus du genou sur les deux jambes et la perte de son poignet gauche, Kryvenko tient maintenant un iPhone dans son seul membre fonctionnel – une main droite et dit qu’il se souvient de chaque minute de l’attaque qui l’a rendu handicapé. C’est près de la ville assiégée de Bakhmut que son unité a essuyé des tirs, et quelques secondes plus tard, Kryvenko s’est rendu compte qu’il avait perdu ses deux jambes et que sa vie ne serait plus jamais la même.

« Mes camarades m’ont transporté jusqu’au point d’évacuation, à plus de deux kilomètres de l’endroit où j’ai été blessé. Sur le chemin, une montagne russe d’émotions m’a frappé. J’ai d’abord pleuré, puis j’ai dit au revoir à mon camarades et avons chanté notre hymne national », se souvient Kryvenko.

Il fait partie de la première douzaine de patients en rééducation au Centre des surhumains, un centre médical nouvellement créé visant à devenir le premier lieu ukrainien pour les chirurgies de reconstruction. Jusque-là, les surhumains fournissaient des prothèses et des services de rééducation – ce pour quoi les patients devaient auparavant se rendre en Europe ou aux États-Unis.

« La jambe la moins chère que nous pouvons installer, y compris la rééducation, coûtera environ 12 000 € (environ 13 000 $) et le bras le moins cher coûterait environ 19 000 € (environ 20 000 $). Cela comprend la rééducation psychologique et la rééducation physiologique, ainsi que l’appareil lui-même, » Le fondateur de Superhumans, Andrey Stavnitser, a déclaré à Fox News Digital, ajoutant « 1 million de dollars américains peut sauver 50 personnes ».

Pour être admis au Superhumans Center, les patients doivent répondre à une courte liste de critères, les «amputations sales» étant un facteur décisif. Étant donné que les amputations ne sont pas effectuées au centre, les patients doivent les faire correctement afin que les prothèses puissent être ajustées correctement et que la rééducation puisse commencer.

Selon Stavnitser, presque toutes les autres amputations doivent être refaites, car les premières amputations ont lieu en première ligne.

« C’est horrible. Je connais un gars avec 19 ré-amputations. Son amputation a commencé avec le poignet, s’est terminée avec son épaule. Et ce n’est pas très rare », dit Stavnitser.

Selon les données de Superhuman, environ 15 000 personnes ont besoin de prothèses en Ukraine alors que l’invasion russe se poursuit.

Quinze mois après l’invasion russe, l’Ukraine prévoit que le nombre de ses vétérans sera multiplié par 10.

Dans une interview exclusive avec Fox News Digital, la ministre ukrainienne des Anciens combattants, Yulia Laputina, a déclaré que son agence comptait environ un demi-million d’anciens combattants enregistrés avant l’invasion du 24 février.

« Nous nous attendons à ce que le nombre de vétérans atteigne 4, voire 5 millions de personnes. »

En plus de l’augmentation spectaculaire du nombre, Laputina a souligné une autre différence majeure entre les vétérans de la guerre de 2014 et ceux de l’invasion en cours. En 2014, la plupart des vétérans venaient de l’armée. Maintenant, l’arrière-plan de ceux qui se battent diffère.

« Des gens de tous horizons ont rejoint (l’)armée – des banquiers, des managers, des enseignants. Ils n’étaient pas prêts pour la guerre. Maintenant, ils sont sur les champs de bataille, où ils vivent des traumatismes et des expériences dramatiques auxquels ils n’étaient pas préparés », a déclaré Laputina. .

Une autre tendance mentionnée par le ministre est l’âge des anciens combattants. « Cette guerre amène de nouveaux anciens combattants, des personnes de 30 à 50 ans, des personnes qui doivent être intégrées dans la société et avoir une chance de se réaliser. »

En raison des bombardements aveugles de la Russie sur les infrastructures civiles, la démographie des blessés n’est plus liée aux militaires et aux vétérans. Le fondateur de Superhumans a déclaré à Fox News que, contrairement à de nombreuses guerres précédentes, cette guerre a fait de nouvelles victimes.

« La démographie de nos patients est totalement aléatoire. Nous avons un garçon de 14 ans qui a été blessé alors qu’il rentrait chez lui à Kherson et a perdu son bras ; nous avons une fille de 18 ans d’Odessa – un médecin bénévole qui aidait à évacuer les blessés soldats, elle a perdu sa jambe », explique Stavnitser.

De retour au Superhumans Center, Kryvenko réapprend à marcher. C’est difficile, dit-il, réalisant que c’est la compétence dont il aura besoin pour le reste de sa vie.

« Si vous tombez, vous devez vous relever. J’ai déjà appris ces bases; plus de pratique est à venir pour surmonter la peur de tomber », dit-il.

L’autre objectif à court terme ? L’objectif à court terme de Kryvenko est de conduire une voiture. « Je sais que c’est possible et j’y arriverai ! » – a-t-il dit avec confiance, ajoutant « il y a un long chemin à parcourir ».

Il n’y a peut-être pas beaucoup de clarté quant à l’avenir en Ukraine en ce moment, mais une chose est limpide pour Kryvenko, il veut devenir psychologue « pour aider d’autres vétérans et Ukrainiens blessés à reprendre leur vie », ce que les surhumains l’aident maintenant avec.