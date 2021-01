Un requin-baleine a été sauvé par un groupe de nageurs et de surfeurs après s’être retrouvé coincé dans des eaux peu profondes sur une plage touristique populaire du Queensland.

Des images de l’énorme animal se débattant dans l’eau à quelques mètres du rivage après s’être coincé entre deux rochers ont été partagées en ligne mercredi.

Carley Jane Pan était à la plage du parc national de Noosa lorsqu’elle a repéré le requin-baleine et a sauté dans l’eau avec des habitants pour libérer la merveille marine.

Mercredi, les amateurs de plage ont repéré l’énorme requin baleine à Noosa (photo)

Les requins-baleines sont la plus grande espèce de poisson connue – car les baleines sont classées comme mammifères – avec le plus grand individu confirmé atteignant une longueur énorme de 18,8 mètres.

Ils sont répertoriés comme des espèces en voie de disparition et se nourrissent de plancton et de petits poissons – ne représentant aucune menace pour les humains.

Bien que les animaux se trouvent dans la plupart des eaux tropicales du monde, d’aussi loin au nord que le Canada et au sud de Victoria, ils restent généralement dans des eaux plus profondes et s’aventurent rarement près du rivage.

Les gens qui ont commenté le requin à Noosa ont dit qu’ils étaient étonnés d’en voir un près de la plage.

«Imaginez voir les nageoires là-bas», a déclaré une personne.

«Un requin baleine, c’est incroyable», a déclaré un autre.

«Vous n’avez même pas besoin d’aller à WA», a ajouté un troisième.

Les requins baleines se trouvent dans la plupart des eaux tropicales et sont classés comme une espèce en voie de disparition (image de fichier)

Une activité touristique célèbre est de nager avec les requins baleines à Ningaloo Reef en Australie occidentale.

Le récif est l’un des plus grands d’Australie et est situé à environ mi-hauteur de la côte de l’océan Indien – à peu près à la même longitude que Noosa et la Sunshine Coast à l’est.

Le requin baleine Noosa aurait été libéré sans blessure.