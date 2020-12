Un étrange monolithe métallique a été repéré en Roumanie quelques jours seulement après la découverte d’une structure similaire dans un désert reculé de l’Utah – avant d’être enlevé par une partie inconnue.

L’objet cryptique de 4 mètres a été trouvé près d’une ancienne forteresse et d’un site archéologique dans la ville de Piatra Neamt.

Des photographies et des vidéos montrent que la structure a une ressemblance surprenante avec un monolithe similaire qui a été découvert, puis emporté par un groupe non identifié, dans l’Utah la semaine dernière. Cependant, le monolithe roumain est décoré d’un script en forme de boucle qui semble être gravé dans le placage métallique de l’objet.

Attendez … alors le mystérieux monolithe disparaît dans l’Utah, le lendemain arrive en ROUMANIE?!?!?! pic.twitter.com/gQ09twTJDk – Miguel Lozada (@MLozada) 1 décembre 2020

NOUVEAU – Un monolithe métallique identique à celui récemment trouvé dans #Utah vient d’apparaître sur une colline en Roumanie. pic.twitter.com/kR6Kkg23xr – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 30 novembre 2020

Ce monolithe trouvé à Piatra Neamt en Roumanie est similaire à celui trouvé dans l’Utah. En savoir plus sur notre site Web: https://t.co/L6vPd5hjvI pic.twitter.com/4LP81Fa3fw – LUFOS (@LatestUFOs) 29 novembre 2020

Des images de quelqu’un tapotant sur le monolithe, ce qui entraîne un faible vacarme, suggère que l’objet est creux.

Les autorités roumaines étudient comment le monolithe est arrivé là-bas, a rapporté le Daily Mail. Selon un responsable, la structure a été installée dans une zone protégée sur un site archéologique et n’a pas reçu l’approbation nécessaire du ministère de la Culture.

La découverte de l’étrange structure survient quelques jours à peine après que le Bureau of Land Management de l’Utah ait rapporté qu’un monolithe similaire avait été emporté par un « Personne ou groupe inconnu » après que les responsables de la faune soient tombés dessus la semaine dernière. La structure, trouvée dans une partie reculée du désert de l’Utah, était également creuse et métallique. Les autorités ont essayé de garder son emplacement secret, mais les détecteurs d’Internet ont pu déterminer ses coordonnées, ce qui a entraîné un flot de pèlerins sur le site. La découverte de l’objet dans l’Utah a déclenché des théories créatives liées aux extraterrestres et déclenché une avalanche de mèmes de Stanley Kubrick.

Il n’est toujours pas clair s’il existe un lien entre les deux structures mystérieuses. Malgré certaines rumeurs sur Internet, il est peu probable que le monolithe de l’Utah ait été transporté jusqu’en Roumanie. Un photographe sur Facebook affirme avoir vu un groupe de quatre hommes renverser l’objet dans l’Utah, puis emporter des morceaux de la structure à l’aide de brouettes.

Donc, ce type prétend avoir été témoin du retrait du monolithe de l’Utah. https://t.co/Ypik1fJv4o pic.twitter.com/BMfiCP4WPJ – Justin Hart (@justin_hart) 1 décembre 2020

« C’est pourquoi vous ne laissez pas de déchets dans le désert, » l’un des hommes aurait déclaré, selon le témoin oculaire, qui a fourni des photographies qui semblent corroborer son histoire.

