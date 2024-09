Des surfaces courbes encadrent Une maison en quelques lignes de Fala Atelier

Des murs et des plafonds légèrement incurvés, inspirés du tissu d’une tente, encadrent l’intérieur de cette maison de Porto, réalisée par le studio local Fala Atelier.

Baptisé « Une maison en quelques lignes », le bâtiment remplace une habitation existante sur un terrain de 3,5 mètres de large par une petite maison d’une chambre.

Dans cet espace limité, et avec un budget limité, Atelier Fala s’est inspiré du travail de l’artiste minimaliste américain Robert Mangold, en encadrant l’intérieur de la maison avec une série de gestes délibérément simples et colorés.

« Le ‘cadre’ imposé par le site était très clair, avec plusieurs alignements et points d’ancrage », a expliqué le studio à Dezeen.

« Nous avons beaucoup regardé Robert Mangold pour la conception – tout le concept de prendre quelques lignes en tension avec le cadre vient de lui, et à la fin, ces lignes deviennent des surfaces », a-t-il ajouté.

Au lieu de créer un étage supplémentaire sur le site, Fala Atelier a cherché à maximiser la sensation d’espace dans la petite maison en utilisant la hauteur supplémentaire pour créer des plafonds incurvés distinctifs, destinés à imiter le tissu d’une tente.

Donnant sur la rue avec une façade « sans prétention », l’entrée de A House Within a Few Lines mène directement à la chambre sous un plafond voûté en berceau.

Deux portes de chaque côté d’une colonne de marbre mènent à une salle de bains et à un grand espace de vie dont le mur se courbe doucement vers l’intérieur pour donner accès au jardin arrière. Le long de chaque bord de cette longue pièce se trouvent une cuisine avec un plan de travail en marbre, une table à manger, un espace de travail et un coin salon.

« Nous avons choisi de ne pas construire de deuxième étage et avons laissé le vide comme un indice de verticalité et de générosité spatiale – non pas pour économiser des coûts, mais en fait comme une déclaration », a déclaré Fala Atelier.

« Les murs courbes sont entrecoupés par un plafond sinueux, ce qui crée un espace qui n’est pas statique – le soir, de multiples plis et froissements créent un jeu bizarre de lumière et d’ombre », ajoute-t-il.

L’Atelier Fala conçoit la Maison aux innombrables fenêtres comme « une équation mathématique »

Une surface continue de carreaux bleus dans toute la maison unit les intérieurs, tandis que le toit incurvé de la pièce à vivre a été peint d’une teinte verte pâle.

« Ouvert sur le jardin arrière, le salon se déploie entre les deux surfaces », précise le studio. « En dessous, un tapis de carreaux de céramique turquoise, tandis qu’au-dessus, une tente vert clair au plafond vigoureux – le tout dissimulé sous un fin toit métallique », poursuit-il.

À l’arrière de A House Within a Few Lines, des portes coulissantes en verre sur toute la hauteur donnent sur un patio en béton incurvé ponctué d’une grande colonne bleue, juxtaposée à un store enrouleur jaune vif.

Fala Atelier a réalisé plusieurs autres maisons distinctives à Porto, notamment un appartement avec une façade en panneaux métalliques géométriques et un entrepôt converti avec une cour plantée de cactus.

La photographie est de Francisco Ascensão.