Le FBI enquête sur trois suprémacistes blancs présumés liés à un complot visant à attaquer des centrales électriques dans le sud-est des États-Unis, causant des millions de dollars de dommages, selon un affidavit qui a été par erreur descellé la semaine dernière.

Un adolescent de l’Ohio, un homme du Wisconsin et un natif du Texas qui était alors étudiant à l’Université Purdue sont nommés dans le document déposé sous scellés avec une demande de mandat de perquisition devant le tribunal de district de l’est des États-Unis du Wisconsin en mars.

Aucune accusation n’a encore été déposée contre les hommes et le document a maintenant été refermé alors que l’enquête se poursuit, a rapporté l’Associated Press.

L’adolescent, qui aurait été âgé de 17 ans au moment de la planification et agissait en tant que recruteur, a envoyé des messages à un groupe crypté d’une dizaine de personnes en novembre 2019 dans lesquels il a présenté le complot pour créer une panne de courant en tirant. cartouches de fusil dans les centrales électriques.

L’opération, appelée «Lights Out», visait à créer suffisamment de dégâts pour que le gouvernement ait besoin de dépenser des millions de dollars en redressement.

Le groupe planifiait l’opération « Lights Out » visant à créer une panne de courant en tirant des cartouches de fusil dans des centrales électriques de Miami et de Jacksonville, en Floride, (photo ci-dessus) et une sous-station à Colorado Springs, Colorado, entre autres, à l’été de 2021