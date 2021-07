Des suprémacistes blancs défilent à Philadelphie et DC portant des masques blancs et tenant des banderoles sur lesquelles on peut lire « reclaim America »

Des suprémacistes BLANCS ont défilé à Philadelphie et à Washington DC au cours du week-end, portant des masques blancs et tenant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Reclaim America ».

Le groupe – connu sous le nom de Patriot Front – s’est réuni dans les deux villes samedi soir où certains portaient également des boucliers anti-émeute.

Environ 200 membres du Patriot Front se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Philadelphie samedi soir.

Ils scandaient : « L’élection a été volée.

Le groupe s’est affronté avec des spectateurs et a été impliqué dans plusieurs confrontations physiques, rapporte NBC.

La police a déclaré que les piétons « avaient engagé verbalement les membres du groupe » et qu’il y avait eu plusieurs rencontres physiques.

L’officier Michael Crum a déclaré à ABC: « Ils ont commencé à dialoguer avec des citoyens de Philadelphie, qui n’étaient pas très heureux de ce qu’ils disaient.

« Ces hommes se sont sentis menacés, et à un moment donné, quelqu’un a lancé une bombe fumigène pour couvrir leur retraite, et ils se sont littéralement enfuis des habitants de Philadelphie. »

La police n’a annoncé aucune arrestation et a déclaré qu’il n’y avait eu aucun rapport de dommages ou de blessures pendant la marche, qui est intervenue à la veille de la visite de Jill Biden dans la ville pour les festivités de la fête de l’indépendance.

À Washington, une centaine de membres ont défilé sur le National Mall en criant : « La vie, la liberté, la victoire. »

Ils portaient également l’uniforme du groupe composé de pantalons beiges et de chemises noires avec des couvre-visages et des boucliers et des drapeaux américains.

La police de la capitale a déclaré: « La manifestation du premier amendement était pacifique, sans incident ni arrestation. »

Patriot Front est décrit par l’Anti-Defamation League comme un groupe suprémaciste blanc.

L’Anti-Defamation League affirme que le groupe basé au Texas « épouse le racisme, l’antisémitisme et l’intolérance sous prétexte de préserver les » origines ethniques et culturelles « de leurs ancêtres européens ».

Il indique également que le groupe « participe à des « flash mobs » localisés et à des marches/manifestations aux flambeaux ».

Shira Goodman, de la section de Philadelphie de la ligue, a déclaré au Philadelphia Inquirer que le groupe avait récemment distribué des tracts, affiché des autocollants, pulvérisé des graffitis et organisé des réunions de type flash mob, publiées plus tard sur les réseaux sociaux.

Une statue de George Floyd dévoilée à New York a récemment été défigurée avec le logo du groupe.