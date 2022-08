Des suppressions d’emplois et des primes plus faibles se profilent pour les banquiers de Wall Street, selon un consultant

Les gens marchent à la Bourse de New York le 12 mai 2022 à New York.

Les banquiers d’investissement touchés par un effondrement des émissions d’actions et de dettes cette année sont en attente de bonus jusqu’à 50 % inférieurs à ceux de 2021 – et ce sont eux les plus chanceux.

Des réductions de salaire sont attendues dans de larges pans du secteur financier à l’approche de la saison des bonus, selon un rapport publié jeudi par un cabinet de conseil en rémunération Johnson Associés.

Les banquiers impliqués dans la souscription de titres font face à des réductions de bonus de 40% à 45% ou plus, selon le rapport, tandis que les conseillers en fusion sont en ligne pour des bonus inférieurs de 20% à 25%. Ceux de la gestion d’actifs verront des coupes de 15% à 20%, tandis que les travailleurs du capital-investissement pourraient voir des baisses allant jusqu’à 10%, selon la taille de leurs entreprises.

“Il va y avoir beaucoup de gens qui perdront 50%”, a déclaré Alan Johnson, directeur général de la société éponyme, dans une interview. “Ce qui est inhabituel à ce sujet, c’est que cela arrive si peu de temps après une année formidable l’année dernière. Cela, en plus, vous avez une inflation élevée qui ronge la rémunération des gens.”

Wall Street est aux prises avec une forte baisse de l’activité des marchés des capitaux alors que les introductions en bourse ont ralenti, le rythme des acquisitions a chuté et les actions ont connu leur pire premier semestre depuis 1970. Le moment incarne la nature de fête ou de famine de l’industrie, qui a connu un marché haussier de deux ans pour les transactions, alimenté par des milliards de dollars de soutien aux entreprises et aux marchés déclenchés pendant la pandémie.

En réponse, les six plus grandes banques américaines ont ajouté 59 757 employés combinés du début de 2020 au milieu de 2022, selon les documents déposés par les entreprises.

Maintenant, ils pourraient être contraints de supprimer des emplois car les perspectives de la banque d’investissement restent sombres.

“Nous aurons des licenciements dans certaines parties de Wall Street”, a déclaré Johnson, ajoutant que les suppressions d’emplois pourraient représenter 5 à 10% du personnel. “Je pense que de nombreuses entreprises voudront que leurs effectifs soient inférieurs d’ici février à ce qu’ils étaient cette année.”

Un autre consultant vétéran de Wall Street, Octavio Marenzi d’Opimas, a déclaré que juillet était encore pire que les mois précédents pour l’émission d’actions, citant des données de la Securities Industry and Financial Markets Association.

Les émissions d’introduction en bourse ont chuté de 95 % à 4,9 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, tandis que le total des émissions d’actions a chuté de 80 % à 57,7 milliards de dollars, selon SIFMA.

“Vous pouvez vous attendre à entendre des annonces concernant des licenciements dans les prochaines semaines”, a déclaré Marenzi. “Rien n’indique que les choses sont sur le point de s’améliorer dans la banque d’investissement.”

Les nouvelles n’ont pas été uniformément mauvaises, cependant. Les entreprises devront augmenter le salaire de base des travailleurs d’environ 5% en raison de l’inflation des salaires et des besoins de rétention, a déclaré Johnson.

De plus, certaines sections de Wall Street ont prospéré dans l’environnement actuel. Une volatilité élevée et des marchés agités peuvent dissuader les entreprises d’émettre des titres de créance, mais c’est une bonne configuration pour les traders de titres à revenu fixe.

Les négociateurs d’obligations et le personnel de vente verront leurs bonus augmenter de 15 à 20 %, tandis que le personnel de négociation d’actions pourrait voir des augmentations de 5 à 10 %, selon le rapport. Les traders de hedge funds avec une stratégie macro ou quantitative pourraient voir les bonus augmenter de 10% à 20%.

Les banques d’investissement, les fonds spéculatifs et les gestionnaires d’actifs s’appuient sur des consultants pour les aider à structurer les primes et les indemnités de départ en leur donnant un aperçu de ce que les concurrents paient.

Johnson Associates utilise les données publiques des banques et des sociétés de gestion d’actifs et les informations exclusives des clients pour calculer les incitations projetées en fin d’année sur une base ajustée en fonction des effectifs.

“Mes clients réalisent que ce sera une année très difficile”, a déclaré Johnson. “Le défi est de savoir comment vous communiquez cela et assurez-vous que les bonnes personnes sont payées.”