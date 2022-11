Des supporters portant des chemises “Combattez l’antisémitisme” sur le terrain lors du match des Nets

NEW YORK (AP) – Des fans portant des chemises « Fight Antisemitism » ont occupé des sièges au bord du terrain lors du match Brooklyn-Indiana lundi soir, quelques jours après que le garde des Nets Kyrie Irving a tweeté un lien vers un film qui comprend des tropes anti-juifs.

Irving a publié le lien vers le film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America” ​​sur Twitter jeudi. Le synopsis sur Amazon indique que le film “découvre la véritable identité des enfants d’Israël”.

Il a défendu sa décision de le faire samedi, puis a supprimé le tweet dimanche après un tollé massif comprenant des critiques du propriétaire des Nets Joe Tsai et de la Ligue anti-diffamation, ainsi qu’une déclaration de la NBA dénonçant toutes les formes de discours de haine.

Irving a déclaré samedi qu’il embrassait toutes les religions et défendait avec défi son droit de publier tout ce qu’il croyait.

“Je ne vais pas renoncer à tout ce en quoi je crois”, a déclaré Irving. « Je vais seulement devenir plus fort parce que je ne suis pas seul. J’ai toute une armée autour de moi.

L’entraîneur des Nets, Steve Nash, a déclaré lundi qu’il considérait la question comme “une opportunité pour nous de grandir et de comprendre de nouvelles perspectives”.

“Je pense que l’organisation essaie d’adopter cette position ou ils peuvent communiquer à travers cela, et essayer de tous sortir dans une meilleure position et avec plus de compréhension et plus d’empathie pour chaque côté de ce débat et de cette situation”, a déclaré Nash.

Irving a précédemment soutenu l’idée que la Terre soit plate, a récemment partagé un vieux clip du théoricien du complot Alex Jones, et n’était pas disponible pour la plupart des matchs à domicile des Nets la saison dernière parce qu’il a refusé d’être vacciné contre le COVID-19, comme cela était mandaté. a New York.

Les Nets ont ensuite refusé de lui accorder une prolongation de contrat cet été, ce qui signifie qu’Irving pourrait en être à sa dernière saison avec l’équipe.

Denis P. Gorman, The Associated Press