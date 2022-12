Des supporters marocains se heurtent brièvement à la police à Bruxelles après la défaite en Coupe du monde de football

Une centaine de supporters de football, certains enveloppés dans des drapeaux marocains, ont brièvement affronté la police mercredi soir dans le centre de Bruxelles, après la défaite 2-0 du Maroc face à la France en demi-finale de la Coupe du monde, selon des journalistes de Reuters sur place.

Les fans, rassemblés près de la gare de Bruxelles-Midi, ont lancé des feux d’artifice et d’autres objets sur des rangées de policiers en tenue anti-émeute et ont incendié des sacs poubelles et des cartons. La police a répondu avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

Les journalistes de Reuters ont vu la police détenir plusieurs des fans, mais ont déclaré que les affrontements avaient été brefs et n’avaient causé aucun dommage grave.

