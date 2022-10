Des supporters en colère envahissent le terrain menant à une bousculade au stade d’Indonésie

Un match de football entre deux clubs de l’est de Java, en Indonésie, samedi soir, s’est terminé par une émeute faisant plus de 127 morts après que des supporters ont envahi le terrain, déclenchant une bousculade et forçant les flics à répondre avec des gaz lacrymogènes.

Selon le chef de la police de Java Est, Nico Afinta, l’incident a éclaté quelques minutes après le coup de sifflet final du match entre Arema FC et Persebaya Surabaya lorsque des supporters de l’équipe perdante ont envahi le terrain et que la police a été vue en train de tirer des gaz lacrymogènes qui ont déclenché une bousculade et des cas. d’étouffement.

Voici un aperçu de la gravité de la situation dans le stade.

(Attention : Les vidéos contiennent des visuels dérangeants. Destiné à un public averti)

Au moins 127 morts après une bousculade lors d’un match de football à #Indonésie #jpradhan #FOOTBALL_LIVE pic.twitter.com/spoPVea1gn – Jagadan et Pradhan (@JPradhan_) 2 octobre 2022

Les policiers ont d’abord tenté de calmer la situation en demandant aux supporters de retourner au stade, mais la situation est devenue incontrôlable lorsque les gens ont commencé à se battre dans les gradins. Les deux policiers sont également morts dans l’incident et pour ensuite prendre le contrôle de la situation, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et a même fait des charges de lathi.

🔴INDONESIE :#VIDÉO MASSACRE (!) AU STADE DE KANJURUHAN ! 127 personnes sont mortes, plus de 180 blessées, après qu’une émeute a éclaté lors d’un match de football entre Arema et Persebaya au stade Kanjuruhan à Malang.#Dernières nouvelles #UltimaHora #Kanjuruhan #Malang .. https://t.co/FXqjIwGW95 pic.twitter.com/dIkbYUmbUR — R@BI@ $@JJ@D. RAÏA SAìAD (@rabia6789) 2 octobre 2022

Selon la police, 34 personnes sont mortes à l’intérieur du stade tandis que d’autres sont mortes dans un hôpital à proximité, ajoutant que de nombreuses personnes ont été écrasées et étouffées lorsqu’elles ont couru vers une sortie. Au total, 120 décès ont été signalés et plus de 180 personnes auraient été blessées.

#Rupture: Just in – Au moins 127 personnes confirmées mortes après un #Football match entre Arema et Persebaya en #Indonésieaprès avoir été acculés par la police anti-émeute après un affrontement, et avoir reçu des gaz lacrymogènes, sans autre endroit où courir ou se cacher et mourant de pénurie d’oxygène duo au gaz pic.twitter.com/oPz5LtHCd3 — Siraj Noorani (@sirajnoorani) 2 octobre 2022

#BREKAING || Au moins 127 morts après des violences lors d’un match de football à #Indonésie Les décès sont survenus lorsque des supporters en colère ont envahi un terrain de football après un match dans l’est de Java. Deux des morts étaient des policiers. 34 personnes sont mortes à l’intérieur du stade et les autres sont mortes à l’hôpital.#Dernières nouvelles pic.twitter.com/DbBP0I15dy – Le Seithikathir (@IndiaNewsDigest) 2 octobre 2022

La mésaventure a éclaté lorsque les supporters de l’Arema FC au stade Kanjuruhan dans la ville orientale de Malang ont pris d’assaut le terrain après que leur équipe ait perdu 3-2 contre Persebaya Surabaya. Les deux équipes partagent une rivalité à long terme sur le terrain et il s’agissait de la toute première défaite d’Arema contre leurs adversaires en plus de deux décennies.

Les responsables ont déclaré qu’il y avait déjà eu de tels troubles lors de matches en Indonésie en raison de la rivalité entre les clubs, mais l’incident de samedi soir est devenu fatal, entraînant l’une des plus grandes émeutes de l’histoire du jeu.

Selon l’AFP, le gouvernement indonésien a également présenté ses excuses pour l’incident.

“Nous sommes désolés pour cet incident… c’est un incident regrettable qui” blesse “notre football à un moment où les supporters peuvent regarder les matchs de football depuis le stade”, a déclaré le ministre indonésien des Sports et de la Jeunesse, Zainudin Amali, à la chaîne de télévision Kompas.

L’Association de football d’Indonésie (PSSI) a suspendu les matchs de football pendant une semaine, interdit à l’Arema FC d’organiser des matchs à domicile pour le reste de la saison et a déclaré qu’elle enverrait une équipe d’enquête à Malang pour établir la cause de l’écrasement.

