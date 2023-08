Des supporters des Seven Corinthians meurent dans un accident de bus et des dizaines de blessés

Sept personnes sont mortes dans un accident de bus sur une autoroute de l’Etat brésilien de Minas Gerais aux premières heures de dimanche, ont indiqué les pompiers militaires de l’Etat.

Le bus transportait des supporters de l’équipe de football Corinthians, après avoir assisté à un match contre Cruzeiro dans la capitale du Minas Gerais, Belo Horizonte.

Des passagers ont indiqué que 43 personnes se trouvaient à bord du véhicule, qui a perdu ses freins vers 2h50 du matin, a heurté un ravin et s’est renversé, selon les pompiers.

Le service d’incendie a déclaré que 36 personnes avaient été blessées, 27 d’entre elles avaient été transportées à l’hôpital et une était dans un état grave mais ne mettant pas sa vie en danger.

Corinthians a regretté l’accident et a exprimé sa solidarité avec les familles des victimes. Plusieurs autres clubs de football brésiliens ont également exprimé leurs condoléances.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui est un fan des Corinthiens, a présenté ses condoléances à la famille et aux amis des victimes.

« J’espère le rétablissement des blessés et une enquête sur les causes de l’accident. Nous avons besoin de paix et de véhicules en bon état sur les routes, car il n’y a aucun moyen de récupérer les vies perdues », a déclaré Lula dans un post sur les réseaux sociaux.