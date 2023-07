Des supporters des Corinthians attaquent un joueur de l’équipe à l’hôtel

Le milieu de terrain des Corinthians Luan a fait face à une attaque de supporters du club alors que le joueur se trouvait à l’hôtel de l’équipe mardi. Des informations en provenance du Brésil affirment que le joueur a été traîné hors de son hôtel par des fans. Ils ont exigé que Luan résilie son contrat actuel. Le milieu de terrain de 30 ans a été légèrement blessé lors de l’agression.

Les Corinthians condamnent l’attaque des supporters contre un joueur

Le club a depuis condamné l’incident dans un communiqué concernant la question. « Les Corinthiens ont reçu avec tristesse et indignation l’information selon laquelle l’athlète Luan a été agressé par des fans présumés aux premières heures de ce mardi matin », indique le communiqué.

« Après un autre cas de violence répugnant, Corinthians regrette le moment actuel d’intolérance qui domine le football brésilien », poursuit le communiqué. « Rien ne justifie la lâche agression subie par l’athlète. »

Après l’attaque, Luan a publié une photo sur son histoire Instagram avec ce qui semblait être une quantité importante de sang sur son short. Le milieu de terrain a également ajouté une légende « Ce n’est pas que du football… » avec la photo.

Le milieu de terrain a enduré quelques saisons difficiles au club

Luan a rejoint Corinthians de Gremio dans le cadre d’un accord d’une valeur d’un peu plus de 5 millions de dollars au début de 2020. Le milieu de terrain offensif a accumulé cinq buts et trois passes décisives en 42 apparitions au total au cours de sa première année avec le club.

Après une deuxième saison assez décevante aux Corinthians, le club a prêté Luan à Santos en 2022. Au total, le milieu de terrain a neuf buts et cinq passes décisives en 78 matchs au total avec les Corinthians jusqu’à présent. Son contrat actuel avec le club expire en décembre. Cependant, avec le club assis au 16e rang, les fans voudront peut-être voir ce contrat se terminer le plus tôt possible. Bien qu’à seulement un tiers de la saison, le club est à un point au-dessus de la baisse.

Selon Transfermarkt, la valeur de Luan a atteint son apogée à 21 millions de dollars en 2018. C’est à cette époque que le Brésilien a noué des liens avec la centrale de Premier League Liverpool. Les Reds auraient envisagé d’activer la clause de libération de 20 millions de dollars de Luan alors qu’il était avec Gremio. Le transfert, cependant, n’a évidemment pas eu lieu et Luan est resté dans son pays d’origine.

PHOTO : IMAGO / TheNews2