Des supporters de la Roma condamnés pour avoir harcelé l’arbitre de la finale de la Ligue Europa

Les supporters de l’AS Roma ont été condamnés par l’instance responsable des officiels de match en Angleterre après que des vidéos les aient montrés en train de harceler l’arbitre de la finale de la Ligue Europa Anthony Taylor à l’aéroport de Budapest après leur défaite contre Séville mercredi.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux jeudi ont montré des partisans roms indignés lançant des insultes et jetant une chaise en direction de Taylor alors que lui et sa famille étaient escortés par la sécurité de l’aéroport.

La Roma a été battue par Séville lors d’une séance de tirs au but à Budapest, après quoi Taylor a été vivement critiqué et confronté avec colère au manager du club italien Jose Mourinho.

Le Professional Game Match Officials Limited a qualifié le traitement de l’arbitre de Premier League d’« odieux ».

« PGMOL est au courant de vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrant Anthony Taylor et sa famille harcelés et maltraités à l’aéroport de Budapest. » ont-ils écrit dans un communiqué.

« Nous sommes consternés par les abus injustifiés et odieux dirigés contre Anthony et sa famille alors qu’il tente de rentrer chez lui après avoir arbitré la finale de l’UEFA Europa League. Nous continuerons à apporter tout notre soutien à Anthony et à sa famille. »

L’incident à l’aéroport est survenu après que la vidéo a montré que Mourinho jurait contre Taylor dans le parking de la Puskas Arena et le qualifiait de « putain de honte ».

L’entraîneur portugais a fulminé contre Taylor lors de sa conférence de presse d’après-match pour ne pas avoir accordé de penalty à la Roma pour un handball perçu au cours de la seconde mi-temps – ainsi qu’un certain nombre d’autres décisions qu’il a déclaré que l’arbitre avait mal gérées.

La finale a été une affaire de mauvaise humeur des deux côtés, Taylor brandissant un total de 14 cartons jaunes – un record pour un match de Ligue Europa.

« L’arbitre avait l’air d’être espagnol », a déclaré Mourinho. « Le résultat n’était pas juste, et il y a beaucoup d’instances à réexaminer. »

Ayant également reçu un carton jaune pendant le match, Mourinho pourrait être frappé d’une interdiction de plusieurs matches des futurs matchs européens. L’UEFA attend le rapport de match de l’arbitre avant de décider de prendre des mesures contre Mourinho.

Le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a poursuivi l’attaque contre Taylor dans une déclaration à l’agence de presse italienne ANSA jeudi.

« Nous, à l’AS Roma, ne voulons pas mettre en doute les mérites de Séville. Nous pensons qu’avec nos adversaires, nous avons organisé une grande finale et honoré au mieux la scène que nous offre l’UEFA », a déclaré Pinto.

« Nous ne commentons généralement pas immédiatement ce type de situations, mais au cours de la journée, nous avons analysé à la fois les incidents les plus flagrants et ceux qui semblent moins évidents et il est clair qu’en termes disciplinaires, l’arbitrage du match n’était pas équilibré. «

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.