Des supporters de Kanye West accrochent une pancarte antisémite sur l’autoroute de LA

Kanye West (sa maman l’a appelé Kanye, nous allons l’appeler Kanye) a dit des trucs sauvages à son époque, mais il semble que ses dernières diatribes diarrhéiques aient recueilli un certain soutien d’une manière haineuse et haineuse.

Un groupe de personnes a été photographié debout sur un viaduc de Los Angeles, faisant le salut nazi, devant un drapeau américain, un verset biblique et une pancarte en surplomb qui disait : « Kanye a raison à propos des Juifs ». Avant que son compte Twitter ne soit verrouillé, Kanye a tweeté qu’il “allait mourir avec 3 On JEWISH PEOPLE” et maintenant nous sommes là.

Nous sommes assez confiants que toute personne désireuse de passer par ces mesures a ressenti cela à propos des Juifs bien avant que Kanye ne laisse flotter son drapeau antisémite, mais ils ont certainement trouvé du réconfort en sachant qu’une célébrité de haut niveau comme Kanye est d’accord avec eux.

La polémique est devenue si forte que le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a dû publier une déclaration publique…

Le procureur du district de Los Angeles, George Gascón, n’était pas loin derrière lui…

Je suppose que Kanye ne pense pas qu’il puisse être Nick Cannon’d pour être antisémite, mais compte tenu du nombre de mentions d’entreprises et d’entreprises commerciales qu’il a perdues au cours de la semaine dernière, il a peut-être mal calculé à quel point “Dieu” est vraiment.