Les supporters de l’Eintracht Francfort ont fait la une des journaux lors de leur déplacement à Marseille

Le club de football allemand Eintracht Frankfurt a été contraint de réagir après que deux supporters aient été filmés semblant saluer les nazis avant un match d’UEFA Champions League contre Marseille mardi.

Les champions en titre de la Ligue Europa ont décroché leur première victoire dans le groupe D en battant leurs rivaux de Ligue 1 1-0 après une humble défaite 3-0 à domicile contre le Sporting Lisbon la dernière fois.

Pourtant, des scènes violentes avant le coup d’envoi et tard dans le match ont de nouveau fait la une des journaux pour les mauvaises raisons après les affrontements de la Ligue de conférence Europa entre les supporters de Cologne et de Nice la semaine dernière dans le sud-ouest de la France.

Étant donné qu’une poche de supporters marseillais avait causé des problèmes à Londres lors de leurs débuts en Ligue des champions cette saison en déchirant un drapeau Pride, en affrontant la police et en essayant d’entrer à domicile pour attaquer les supporters de Tottenham Hotspur, le match était considéré comme à haut risque. et a déclenché une opération de sécurité à grande échelle.

L’atmosphère était également hostile au Stade Vélodrome, la police anti-émeute étant obligée d’intervenir avant le coup d’envoi et plus tard dans l’action alors que les supporters rivaux se lançaient des fusées éclairantes et des feux d’artifice.

Cela a été filmé, tout comme une paire de supporters de Francfort faisant apparemment des saluts nazis – dont le club de la capitale financière allemande s’est immédiatement éloigné.

Le match n’a pas encore commencé des allemands font déjà des salut nazis…#TeamOM | #OMFRApic.twitter.com/pznIfpJRSs — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) 13 septembre 2022

Deux supporters de l’Eintracht Francfort ont été filmés en train de faire un salut nazi avant #SGEmatch de Ligue des champions à Marseille. Fil de fond expliquant pourquoi c’est un gros problème. 1/6pic.twitter.com/OiaCR25eI3 — Félix Tamsut (@ftamsut) 13 septembre 2022

Les supporters marseillais tirent des feux d’artifice vers les supporters de Francfort ce soir 💥 pic.twitter.com/1MGdiC4WK4 – Ultra décontracté (@thecasualultra) 13 septembre 2022

“L’Eintracht Francfort est attaché à la tolérance et à la diversité et a clairement exprimé sa position dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la discrimination”, couru un déclaration de l’équipe de Bundesliga réagissant aux images.

“Le club se dissocie complètement et totalement du seul incident isolé”, il a ajouté, où il a dit “un geste ressemblant à un salut nazi a été fait.”

“Les idées antisémites sont totalement opposées aux valeurs catégoriques et immuables du club et à ses racines”, Francfort a poursuivi, précisant que la personne “qui peut être vu sur la vidéo et qui n’a pas encore été identifié” se sont signalés aux représentants des supporters dans le stade et « nie catégoriquement l’accusation de motifs antisémites ».

Le club s’est engagé à mener une enquête détaillée, et même si les hommes sont reconnus innocents, ils ne trouveront pas la sympathie des autres membres des fidèles de Francfort avec un groupe de fans disant que c’était “honte des gens qui viennent de Francfort, portent l’aigle sur leur poitrine et font le salut nazi.”

“Tu n’appartiens pas à ce club, tu n’appartiens pas à cette ville, tu n’appartiens pas à nous” ils ont souligné.

Comme le suggère la déclaration, ces opinions se heurtent également à celles du club, qui fait partie des équipes anti-extrême droite les plus en vue de la Bundesliga grâce à son président Peter Fischer.

En décembre 2017, il a déclaré avec audace que personne n’avait voté pour le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), qu’il a décrit comme celui qui “a des tendances clairement inhumaines et racistes”, “peut devenir membre de notre club.”

En conséquence de cette position, ceux qui ont reconduit Fischer au pouvoir un mois plus tard en janvier 2018 sur la base de celle-ci s’attendront à une forte réaction de la part du leader au pouvoir depuis 2000.