Des supporters croates font face à des accusations de meurtre et de gangs en Grèce

Près de 100 supporters de football croates ont comparu mercredi devant un tribunal d’Athènes pour faire face à des accusations criminelles, notamment de meurtre et d’appartenance à une organisation criminelle pour leur implication présumée dans la violence mortelle des supporters.

Les jeunes menottés – dont beaucoup portaient leur chemise sur la tête pour cacher leur identité – ont comparu devant un juge d’instruction un jour après qu’un fan grec de 29 ans a été poignardé à mort devant le stade de l’AEK à Athènes, provoquant l’annulation d’un Qualification de la Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

Des responsables du tribunal ont déclaré que le magistrat avait émis des accusations générales contre les 103 suspects, dont 97 ressortissants croates. Les actes d’accusation comprenaient également des accusations d’agression et de possession et d’utilisation illégales de matériel explosif. L’accusation de meurtre sera probablement abandonnée pour la plupart des accusés au fur et à mesure de l’enquête.

Une vidéo amateur de l’attaque a montré des dizaines de jeunes brandissant des chauves-souris et des barres de fer courant devant le stade alors que des fusées éclairantes et des bombes à essence explosaient. Dix personnes ont été blessées et quatre restent hospitalisées.

Ailleurs en Grèce, la police a mis en place des barrages routiers et des contrôles aux frontières supplémentaires pour rechercher d’autres suspects. Les autorités ont annoncé que six ressortissants croates avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient de fuir le pays. Cinq des suspects ont été arrêtés dans le port nord-ouest d’Igoumenitsa alors qu’ils s’apprêtaient à monter à bord d’un ferry à destination de l’Italie, tandis que le sixième a été arrêté dans un bus à destination de l’Albanie.

Plus de violence était à craindre plus tard mercredi alors que le club d’Athènes Panathinaikos affrontait Marseille lors d’un match de qualification pour la Ligue des champions, qui s’est déroulé sous des mesures de sécurité strictes au stade Leoforos dans le centre de la capitale grecque.

La police a mis en place un cordon autour du stade et a patrouillé aux intersections et stations de métro à proximité.

À la mi-temps, aucune violence n’avait été signalée. Les supporters français en déplacement n’ont pas reçu de billets. La télévision d’État ERT a déclaré que trois personnes avaient été arrêtées à l’extérieur du stade pour avoir tenté de transporter des couteaux et des fusées éclairantes.

Les fans de football se couvrent le visage en route vers le bureau du procureur à Athènes dans le cadre d’une enquête sur la violence à l’UCL mercredi. Getty Images

La vice-présidente de la Commission européenne, la politicienne grecque Margaritis Schinas, a condamné « l’horrible violence » qui s’est produite au stade de l’AEK.

« [There is] pas de place pour la violence et le hooliganisme dans le football européen », a-t-il écrit dans un message en ligne, ajoutant qu’il avait contacté le chef de l’instance dirigeante du football européen, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, pour discuter de l’incident.

La capitale grecque accueillera également la semaine prochaine la Super Coupe de l’UEFA entre Manchester City et Séville lors d’une confrontation entre les champions et les vainqueurs de la Ligue Europa.

Le ministre grec de l’Ordre public, Giannis Oikonomou, a déclaré que la police avait commis des « erreurs tragiques » en n’arrêtant pas les supporters croates en déplacement et en n’agissant pas sur la base d’informations indiquant que des affrontements étaient probables. Il a rejeté les appels des partis d’opposition à démissionner et a suspendu sept policiers, dont plusieurs occupant des postes de direction, dans l’attente d’une enquête et de leur réaffectation ou destitution.

À l’extérieur de l’Opap Arena de l’AEK, les fans ont rendu hommage au supporter qui a été tué – identifié par des membres de la famille comme étant Michalis Katsouris d’une ville près d’Athènes – laissant des fleurs et des bougies sur le site où il est mort d’un coup de couteau.

L’AEK a appelé l’UEFA à imposer une « sanction immédiate et sévère » au Dinamo Zagreb, exprimant sa déception que le match de qualification se déroule à Zagreb plus tard ce mois-ci.

« La question qui tourmente nos fans est celle que nous avons décrite dès le départ et qui nous tourmente également : comment est-il possible qu’après le meurtre brutal de Michalis par un gang de criminels vicieux de Croatie, l’AEK Athènes entre sur le terrain et joue contre cette équipe ? » dit AEK.

« Est-ce que l’un de ses assassins sera dans les gradins ?

Le gouvernement croate et le Dinamo ont tous deux fermement condamné les attentats d’Athènes. Mais le club de Zagreb a défendu ses actions, insistant sur le fait qu’il avait pleinement coopéré avec les autorités, et a rejeté les appels de l’AEK à l’expulsion des compétitions européennes.

Dans un communiqué commun, les maires d’Athènes et de Zagreb, Kostas Bakoyannis et Tomislav Tomasevic ont lancé un appel au calme.

« Athènes et Zagreb entretiennent des liens amicaux et, en tant que maires, nous nous engageons à les renforcer », ont-ils écrit. « Cette violence insensée n’a pas sa place dans nos stades, dans nos villes et dans nos sociétés. »