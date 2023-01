Des supporters brandissant des drapeaux russes arrêtés à l’Open d’Australie

L’affichage du tricolore du pays a été interdit lors de l’événement de tennis du Grand Chelem

Quatre personnes ont été arrêtées et interrogées par les autorités après qu’un drapeau russe à l’effigie du président Vladimir Poutine a été affiché lors du tournoi de tennis du Grand Chelem de l’Open d’Australie à la suite d’un match entre le Serbe Novak Djokovic et le Russe Andrey Rublev.

Un groupe de personnes s’est rassemblé devant la Rod Laver Arena de Melbourne après la victoire complète de Djokovic en trois sets, avec des chants de “Serbie, Russie», a entendu le groupe, tandis qu’un homme portant un symbole « Z » sur son T-shirt a également été vu arborant le drapeau russe.

Un autre homme a été aperçu portant une chemise «Z» à l’intérieur de l’arène pendant le match.

Cela survient après que les organisateurs de l’événement, Tennis Australia, ont interdit l’affichage des drapeaux russe et biélorusse peu après le début du tournoi, lorsqu’un fan a affiché le drapeau tricolore russe lors d’un match entre l’Ukrainienne Kateryna Baindl et la joueuse russe Kamilla Rakhimova. .

Les joueurs russes et biélorusses sont libres de participer au tournoi mais sans mention de leur nationalité ou d’autres symboles nationaux.

‼️🇷🇸🇷🇺 #Serbe les fans ont apporté le drapeau de #Russie avec une photo de Vladimir #Poutine et le drapeau de la RPD au stade central de l’Open d’Australie. pic.twitter.com/rfXZevsXsI – Maimunka News (@MaimunkaNews) 25 janvier 2023

“Quatre personnes dans la foule quittant le stade ont révélé des drapeaux et des symboles inappropriés et menacé des agents de sécurité», a déclaré Tennis Australia dans un communiqué.

“La police de Victoria est intervenue et continue de les interroger. Le confort et la sécurité de chacun est notre priorité et nous travaillons en étroite collaboration avec la sécurité et les autorités.”

L’incident survient plusieurs jours après que le Russe Andrey Rublev se soit plaint à l’arbitre de chaise lors de son match de deuxième tour avec le Finlandais Emil Ruusuvuori que des supporters l’insultaient verbalement pendant le match et drapaient un drapeau ukrainien sur des panneaux publicitaires.

“Il ne s’agissait pas du drapeau», a déclaré Rublev par la suite. “J’ai dit tout de suite à l’arbitre, ce n’est pas le drapeau, ils peuvent mettre n’importe quel drapeau, je comprends tout à fait la situation.

“C’était plus qu’ils ont commencé à me dire de gros mots et de mauvaises choses.”

Une joueuse russe, Karen Khachanov, reste du côté masculin du tirage au sort et affrontera Stefanos Tsitsipas en demi-finale de vendredi, tandis que deux joueuses biélorusses, Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka, sont en passe de se rencontrer en finale de l’Open d’Australie à condition qu’elles gagnent toutes les deux. leurs affrontements en demi-finale jeudi.