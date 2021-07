Des supporters bannis des Jeux olympiques de Tokyo 2020 après que le Japon a déclaré l’état d’urgence de Covid-19 et que le CIO s’est engagé à «soutenir toute mesure»

La présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, s’est excusée auprès des détenteurs de billets et a décrit l’interdiction de toute foule comme « regrettable », prenant des mesures drastiques pour tenter d’éviter une nouvelle vague d’infections au milieu d’une augmentation entraînée par la variante Delta hautement infectieuse.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a qualifié cette décision d’essentielle, mettant de côté un accord conclu à la fin du mois dernier qui aurait vu les capacités atteindre jusqu’à 50%, pouvant accueillir un maximum de 10 000 personnes par site.

Cette idée était basée sur l’hypothèse que la propagation de Covid serait facilitée par un déploiement de vaccination tant attendu, uniquement pour que le gouvernement et le comité d’organisation abaissent le plafond à 5 000 en réponse aux avertissements d’experts médicaux selon lesquels des foules minimales représentaient leur plus sûr option.

RUPTURE : Les Jeux olympiques de Tokyo n’auront pas de spectateurs en raison de #COVID-19[FEMININE, a déclaré le ministre japonais des Jeux olympiques. Le Japon n’est vacciné qu’à 15 % contre le virus et a connu un pic de nouveaux cas, y compris la variante Delta. pic.twitter.com/PNogn8ZQV1 – AJ+ (@ajplus) 8 juillet 2021

Tokyo a signalé mercredi son plus grand nombre d’infections quotidiennes depuis la mi-mai, avec la nouvelle de 920 nouvelles infections alimentant les craintes que l’arrivée de milliers d’athlètes et de responsables n’aggrave la situation avant même que des fans n’aient été pris en compte.

Le chef du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a organisé une réunion ouverte avec des représentants des gouvernements locaux et nationaux et des responsables des quatre organes, du comité d’organisation et du Comité international paralympique.

« Nous avons montré cette responsabilité depuis le jour du report », il a dit. « Et nous le montrerons également aujourd’hui.

« Nous soutiendrons toute mesure nécessaire pour que les Jeux olympiques et paralympiques soient sûrs et sécurisés pour le peuple japonais et tous les participants. »

Tokyo a signalé mercredi 920 nouvelles infections à Covid. En conséquence, l’état d’urgence a été déclaré et les spectateurs seront interdits d’événements olympiques. Comparez et contrastez avec l’Angleterre, où 60 000 fans étaient bloqués à Wembley avec des infections à 32 000 par jour ! – Le mouron violet (@Eyeswideopen69) 8 juillet 2021

Le vice-président du CIO, John Coates, qui se trouve également à Tokyo, a fait face aux critiques pour avoir suggéré que le spectacle pourrait avoir lieu dans un état d’urgence.

Coates prévoit de visiter Nagasaki – l’une des villes japonaises touchées par une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale – tandis que Bach se rendra à Hiroshima, qui a également été dévastée lorsque les États-Unis l’ont bombardée le 16 juillet 1945.

La journée marque le début d’une trêve olympique adoptée par les Nations Unies, et Bach visitera également le village des athlètes sur le front de mer de Harumi à Tokyo.

Bach doit tenir d’autres réunions après avoir été mis en quarantaine dans un hôtel pendant trois jours.

Les matchs se dérouleront du 23 juillet au 8 août.