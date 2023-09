Des suppléments insipides et du yoga derrière le succès de l’adolescente Ramita Jindal aux Jeux asiatiques

Manger des suppléments « sans goût », faire des exercices de respiration et du yoga n’est pas quelque chose qu’un adolescent aimerait faire quotidiennement, mais c’est la routine du tireur Ramika Jindal qui est devenu une star de l’Inde aux Jeux asiatiques ici.

Dimanche, Ramita faisait partie de l’équipe indienne féminine de carabine à air comprimé à 10 m, médaillée d’argent, et a décroché une médaille de bronze individuelle dans la même épreuve mardi.

Elle et Divyansh Singh Panwar ont raté la médaille de bronze d’un cheveu mardi lorsqu’ils ont perdu le match pour la troisième place 18-20 après avoir pris une grosse avance au départ.

Ces deux médailles étaient ses premières sur le circuit international senior.

Le jeune homme de 19 ans, originaire de la ville de Ladwa, dans le district de Kurukshetra, dans l’Haryana, ne se plaint pas de manquer des choses comme le fait un adolescent normal.

«J’ai travaillé avec un psychologue – Gayatri Vartak. Elle m’aide avec toutes les techniques. Je fais tous les exercices de respiration et le yoga le matin. Cela m’aide à rester détendue et calme », a déclaré Ramita après son match de mardi.

« L’alimentation est également très importante et j’ai également un nutritionniste. Elle m’aide avec les suppléments. Je dois aussi faire des analyses de sang. Puisque je suis végétarien, je dois utiliser tous ces suppléments. Les suppléments ont vraiment très mauvais goût, mais ne peuvent pas aider. Je dois le faire pour rester debout pendant de longues heures.

C’est le père de Ramita, Arvind, défenseur de profession, qui l’a emmenée dans un stand de tir près de chez eux en 2017 pour découvrir ce qu’était ce sport. Ramita est immédiatement tombée amoureuse de ce sport. Elle n’avait alors que 13 ans et étudiait en classe VIII.

«J’ai commencé à tirer à la Karan Shooting Academy. J’ai aimé ce sport et j’en ai fait carrière », a déclaré Ramita, qui a remporté l’or aux Championnats du monde juniors de l’ISSF au Caire l’année dernière.

Un père attentionné s’occupe de ses besoins en matière de tournage

Le père de Ramita est également conseiller fiscal sur le revenu à Kurukshetra et, à ce titre, elle n’a pas été confrontée aux difficultés financières que de nombreux athlètes indiens affrontent dans leur parcours vers le sommet.

« Mon père ne dit pas « non » à tout ce que je veux. Vous voulez un fusil, prenez-le. Vous voulez un nouveau kit, procurez-vous-le. Il ne m’a jamais fait affronter de difficultés, même s’il n’achètera pas ses affaires », a-t-elle déclaré.

Ramita, étudiante en B.Com Honors au Hansraj College de Delhi, a la possibilité de ne pas assister aux cours car l’établissement l’exempte d’études pendant les formations et les compétitions.

« Quand je suis en compétition, je ne fais aucune étude. Maintenant, je suis aux Jeux Asiatiques, je n’ai pas apporté mes livres. Mais hors saison et pendant les pauses du tournage, je fais mes études.

« Sinon, j’étudie avant les examens, c’est une préparation de dernière minute. Je ne vais pas à l’université, l’université me soutient. Je reçois des notes d’amis et des livres pour pouvoir étudier par moi-même. Youtube m’a aussi beaucoup aidé dans mes études.

Ramita a même inspiré son jeune frère Pranav, âgé de 15 ans, à devenir tireur.

«J’ai un jeune frère Pranav. Il a commencé à tirer après m’avoir vu. Il a 15 ans et il s’entraîne maintenant avec moi au GFG (Gun for Glory) Chennai.

Le but est d’imiter Abhinav Bindra

Ramita a déclaré qu’aucune femme indienne n’avait remporté une médaille de tir aux Jeux olympiques et qu’elle voudrait le faire l’année prochaine à Paris.

« Monsieur Abhinav est l’inspiration de chaque tireur. Aucune femme tireuse en Inde n’a remporté une médaille olympique, je veux en devenir une.

« Les JO de Paris, c’est trop proche pour moi, je viens d’intégrer l’équipe senior. Mais je vais essayer de faire partie de l’équipe indienne aux Jeux olympiques de Paris et d’y remporter une médaille.

«Quand je suis arrivé au tournage, je n’ai vu qu’Anjum di, Ela di. Et après les avoir connus, j’ai découvert Abhinav, monsieur. Toute ma famille n’est pas issue du milieu sportif.

Elle a déclaré qu’elle n’était pas venue aux Jeux asiatiques dans le but de remporter des médailles, mais d’apprendre des choses pour l’avenir.

« Je suis venu ici avec l’idée d’apprendre et d’expérimenter de nouvelles choses, pas spécialement dans le but de remporter des médailles. Quel que soit le résultat ici, j’ai pensé que cela m’aiderait à apprendre des choses.

« Gagner une médaille n’était pas mon objectif mais je me prépare depuis longtemps. J’ai joué des Coupes du monde et des Championnats du monde. J’ai expérimenté des choses et appliqué dans ces matches et je suis heureux que cela se soit bien passé.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas abandonné le 50 m 3P et qu’elle continuerait à participer à cette épreuve à l’avenir.

« Aux Jeux olympiques de Tokyo, j’ai vu Anjum Moudgil faire à la carabine à air comprimé 10 m et au 50 m 3P et elle équilibrait les deux et s’en sortait bien. J’étais vraiment motivé par elle. J’essaie aussi de faire les deux. C’est difficile et en ce moment je me concentre sur la carabine à air comprimé de 10 m. Mais je ferai certainement du 50 m 3P à l’avenir.

