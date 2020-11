Des suppléments de vitamine D gratuits pour des millions de personnes dans la lutte contre Covid

Près de trois millions de personnes malades et âgées à travers l’Angleterre recevront gratuitement de la vitamine D dans le cadre de la lutte contre Covid-19 cet hiver.

Cependant, les vitamines soutiendront la santé des os et des muscles, ce qui est particulièrement important cette année alors que de nombreuses personnes sont restées à l’intérieur plus longtemps que d’habitude en raison d’un verrouillage.

Les livraisons commenceront en janvier et les participants recevront un approvisionnement de quatre mois, pour durer les mois d’hiver.

Les ministres pensent que des essais plus importants sont nécessaires pour être sûrs du lien entre la vitamine D et la lutte contre le Covid-19.

Mais entre-temps, NICE et Public Health England ont été invités à réexaminer les preuves existantes, leurs résultats étant publiés le mois prochain.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «En raison des sacrifices incroyables consentis par le peuple britannique pour contrôler le virus, beaucoup d’entre nous ont passé plus de temps à l’intérieur cette année et pourraient être carencés en vitamine D.

«Le gouvernement prend des mesures pour s’assurer que les personnes vulnérables peuvent accéder à un approvisionnement gratuit pour durer pendant les mois d’hiver les plus sombres. Cela soutiendra leur santé générale, gardera leurs os et leurs muscles en bonne santé et réduira de manière cruciale la pression sur notre NHS.