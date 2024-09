Des superbactéries résistantes aux médicaments pourraient tuer 39 millions de personnes d’ici 2050

La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel, mais la surutilisation et l’usage abusif des antibiotiques ont aggravé le problème.



Les infections de superbactéries résistantes aux médicaments devraient tuer près de 40 millions de personnes au cours des 25 prochaines années, prédit une analyse mondiale lundi, les chercheurs appelant à agir pour éviter ce sombre scénario.

Les superbactéries – des souches de bactéries ou d’agents pathogènes devenus résistants aux antibiotiques, les rendant beaucoup plus difficiles à traiter – sont reconnues comme une menace croissante pour la santé mondiale.

L’analyse a été présentée comme la première recherche visant à suivre l’impact global des superbactéries au fil du temps et à estimer ce qui pourrait se produire ensuite.

Selon l’étude GRAM, plus d’un million de personnes sont mortes chaque année à travers le monde à cause des superbactéries, également appelées résistance aux antimicrobiens (RAM), entre 1990 et 2021. La Lancette journal.

Selon l’étude, les décès d’enfants de moins de cinq ans dus à des superbactéries ont en réalité diminué de plus de 50 % au cours des trois dernières décennies, grâce à l’amélioration des mesures de prévention et de contrôle des infections chez les nourrissons.

Cependant, lorsque les enfants attrapent désormais des superbactéries, les infections sont beaucoup plus difficiles à traiter.

Et les décès de personnes de plus de 70 ans ont augmenté de plus de 80 % au cours de la même période, car la population vieillissante est devenue plus vulnérable à l’infection.

Les décès dus à des infections au SARM, un type de bactérie staphylocoque devenu résistant à de nombreux antibiotiques, ont doublé pour atteindre 130 000 en 2021 par rapport à trois décennies plus tôt, selon l’étude.

Les chercheurs ont utilisé la modélisation pour estimer que, sur la base des tendances actuelles, le nombre de décès directs dus à la RAM augmenterait de 67 % pour atteindre près de deux millions par an d’ici 2050.

Il jouerait également un rôle dans 8,2 millions de décès supplémentaires chaque année, soit une augmentation de près de 75 %, selon la modélisation.

Menace pour la médecine moderne

Dans ce scénario, la RAM aura tué directement 39 millions de personnes au cours du prochain quart de siècle et contribué à un total de 169 millions de décès, a-t-il ajouté.

Mais des scénarios moins désastreux sont également possibles.

Si le monde s’efforce d’améliorer les soins contre les infections graves et l’accès aux médicaments antimicrobiens, il pourrait sauver la vie de 92 millions de personnes d’ici 2050, suggère la modélisation.

Les chercheurs ont examiné 22 agents pathogènes, 84 combinaisons de médicaments et d’agents pathogènes et 11 syndromes infectieux tels que la méningite.

L’étude a porté sur les données de 520 millions de dossiers individuels répartis dans 204 pays et territoires.

« Ces résultats soulignent que la RAM constitue depuis des décennies une menace sanitaire mondiale importante et que cette menace s’accroît », a déclaré Mohsen Naghavi, co-auteur de l’étude, de l’Institute of Health Metrics, basé aux États-Unis.

Jeremy Knox, responsable de la politique en matière de maladies infectieuses au sein de l’association caritative britannique Wellcome Trust, a averti que les effets de la hausse des taux de RAM se feraient sentir dans le monde entier.

« Une charge croissante de RAM à l’échelle décrite dans le rapport GRAM représenterait un affaiblissement constant de la médecine moderne telle que nous la connaissons, car les antibiotiques sur lesquels nous comptons pour maintenir les interventions médicales courantes sûres et routinières pourraient perdre leur efficacité », a déclaré Knox à l’AFP.

Bien que l’attention politique sur le sujet ait augmenté de manière constante au cours de la dernière décennie, « nous n’avons pas encore vu les gouvernements du monde entier aller suffisamment loin et assez vite pour s’attaquer à la menace de la RAM », a-t-il ajouté.

Il a décrit une réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens (AMR) prévue le 26 septembre aux Nations Unies comme un « moment vital » pour la lutte contre les superbactéries.

La résistance aux antimicrobiens est un phénomène naturel, mais la surutilisation et l’usage abusif des antibiotiques chez les humains, les animaux et les plantes ont aggravé le problème.

