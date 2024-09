Des « superbactéries » pourraient tuer des dizaines de millions de personnes d’ici 2050, selon une étude — RT World News

Les infections résistantes aux antibiotiques pourraient coûter la vie à plus de 39 millions de personnes dans le monde au cours des 25 prochaines années, et 169 millions de personnes supplémentaires devraient mourir de causes connexes, selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). étude publié dans la revue médicale The Lancet cette semaine.

La résistance aux antimicrobiens (RAM) se produit lorsque des bactéries, des virus et d’autres types de germes deviennent plus forts que les médicaments utilisés pour les traiter, créant ainsi ce que l’on appelle « superbactéries » En conséquence, les infections deviennent difficiles, voire impossibles à traiter, et se propagent à d’autres personnes.

L’étude prévoit une augmentation de près de 70 % des décès dus à la résistance aux antimicrobiens d’ici 2050, par rapport au niveau de 2022, les personnes âgées étant à l’origine de la hausse des décès. D’ici le milieu du siècle, le nombre annuel de décès dus à la résistance aux antimicrobiens devrait atteindre 1,91 million de personnes, contre 1,14 million en 2021. La résistance aux antimicrobiens devrait être une cause contributive de 8,2 millions de décès par an, contre 4,71 millions auparavant, selon l’étude.

Les résultats du projet de recherche mondiale sur la résistance aux antimicrobiens (GRAM) présentent une analyse complète des données sur la mortalité et des dossiers hospitaliers de 204 pays et territoires, afin de produire des estimations de mortalité sur une période de 30 ans.















L’étude a révélé une « remarquable » Le nombre de décès dus à la RAM a diminué chez les enfants de moins de 5 ans (de 488 000 à 193 000) entre 1990 et 2022, et devrait diminuer de moitié d’ici le milieu du siècle. Parallèlement, le nombre de décès dans toutes les autres tranches d’âge est en hausse, les décès dus à la RAM chez les adultes de plus de 70 ans devant augmenter de 146 % d’ici 2050 (de 512 353 à 1,3 million).

Le rapport note que le nombre de décès dus à la RAM en 2021 était inférieur à celui de 2019, mais suggère que la réduction temporaire était due aux restrictions liées au Covid.

Les chercheurs ont noté que les pays d’Asie du Sud comme l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, ainsi que l’Afrique subsaharienne auront les taux de mortalité liés à la RAM les plus élevés d’ici 2050.