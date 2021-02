Certaines personnes en Afrique du Sud ont été réinfectées par des variantes de Covid-19 après s’être déjà remises du virus, a déclaré vendredi la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Soumya Swaminathan.

«Nous recevons maintenant des rapports indiquant que des personnes ont été réinfectées par la nouvelle variante du virus, et certains rapports initiaux en provenance d’Afrique du Sud suggèrent que les personnes qui ont déjà été infectées pourraient être à nouveau infectées» a-t-elle déclaré lors d’un point de presse de l’OMS.

Swaminathan n’a pas précisé le nombre de personnes réinfectées en Afrique du Sud, mais a déclaré que les études scientifiques en cours examinent la durée pendant laquelle les anticorps protègent les personnes après avoir contracté le virus.

Le scientifique a déclaré qu’une récente étude britannique sur les agents de santé a révélé que 85% de la cohorte avaient développé une protection contre la réinfection par Covid-19 six à huit mois après avoir attrapé le virus pour la première fois.

Une étude d’Afrique du Sud publiée en format pré-imprimé le mois dernier a révélé que la mutation indigène du pays, 501Y.V2, a montré «Évasion substantielle ou complète» des anticorps neutralisants du corps humain qui ciblent Covid-19.

« Ces données mettent en évidence la perspective d’une réinfection » et peut être « Préfigure une efficacité réduite » de vaccins, selon l’étude, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs.

Une autre étude plus vaste et plus généralisée portant sur 43000 personnes atteintes d’anticorps Covid-19 au Qatar a conclu que la réinfection est « rare, » et cette infection naturelle a suscité une forte protection contre le virus pendant au moins sept mois.

La variante sud-africaine présente plus de mutations génétiques que les formes précédentes du virus, y compris la mutation E484K, qui semble avoir un impact sur la réponse immunitaire du corps, augmentant potentiellement la probabilité de réinfection.

Il représente plus de 80% des cas en Afrique du Sud et s’est propagé à au moins 32 pays dans le monde.

L’Afrique du Sud a sévèrement limité son déploiement du vaccin AstraZeneca Covid-19 par crainte qu’il ne fonctionne pas contre la souche, et donne plutôt la priorité à l’utilisation d’autres jabs, y compris celui fabriqué par Johnson & Johnson.

