Des subventions américaines géantes commencent à attirer des entreprises canadiennes de technologies propres et des talents à se déplacer vers le sud

Le moment n’aurait pas pu mieux tomber pour que Kanin Energy, de Calgary, ouvre un bureau au Texas l’année dernière. C’était juste au moment où le gouvernement américain dévoilait son énorme projet de loi sur le climat, comprenant des dizaines de milliards de dollars de nouvelles subventions et d’autres incitations à l’énergie propre.

Kanin Energy développe des installations qui utilisent la chaleur résiduelle à haute température des installations industrielles pour produire de l’électricité. Les nouvelles subventions américaines couvrent désormais jusqu’à la moitié du coût de ces projets.

« Non seulement nous constatons beaucoup de traction à Houston et au Texas et aux États-Unis en général, mais maintenant il y a toutes ces incitations qui ont vraiment dynamisé notre économie pour nos projets », a déclaré Janice Tran, PDG de la société, depuis son bureau à Houston. « Il était donc encore plus logique de doubler et de grandir ici. »

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) du président américain Joe Biden pousse de nombreuses startups canadiennes du secteur de l’énergie propre à déplacer leur concentration et leurs ressources au sud de la frontière pour tirer parti des subventions et de l’afflux d’activités qui en découlent.

Les experts disent que cela pourrait entraîner la perte d’investissements au Canada, ce qui pourrait ralentir le développement de projets d’énergie propre et de réduction des émissions au nord de la frontière et rendre plus difficile l’atteinte des objectifs climatiques nationaux. Il existe également le risque de perdre des travailleurs qualifiés, ce que l’on appelle la fuite des cerveaux.

Le gouvernement canadien introduit ses propres subventions, mais certains dirigeants de l’industrie affirment que le soutien d’Ottawa est trop étroit ou pas assez solide pour rivaliser avec ce qui est offert aux États-Unis

Pour Tran, son entreprise n’est pas admissible au crédit d’impôt à l’investissement au Canada, qui peut couvrir jusqu’à 30 % du coût de nombreuses énergies vertes et technologies propres. projets telles que les énergies renouvelables, le stockage des batteries et la production d’hydrogène.

Kanin Energy embauche maintenant aux États-Unis et commencera à déplacer du personnel au sud de la frontière si elle n’obtient aucune traction sur ses propositions canadiennes.

« Nous allons nous développer aux États-Unis parce que c’est là que cela a du sens », a déclaré Tran. « Au Canada, l’économie n’est tout simplement pas aussi élevée. Nous n’avons donc aucun projet qui en est actuellement à un stade avancé de développement. Tout ce que nous avons au Canada est à un stade précoce. »

REGARDER | Le crédit d’impôt à l’investissement du Canada par rapport à l’IRA des États-Unis : Les PDG canadiens des technologies propres sur ce que les États-Unis font de bien avec l’IRA Robert Delamar de Kanata Clean Power et Janice Tran de Kanin Energy comparent les subventions offertes des deux côtés de la frontière.

Direction sud

Depuis l’adoption de l’IRA l’année dernière, des dizaines de projets de transition énergétique de plusieurs milliards de dollars ont été approuvés, a déclaré Kevin Krausert, PDG d’Avatar Innovations, une société d’innovation et d’investissement énergétique.

« Les entreprises fuient le Canada en ce moment », a déclaré Krausert. « Je ne peux pas penser à une startup de technologie énergétique intéressante travaillant sur des ambitions nettes zéro qui ne s’installe pas activement aux États-Unis en ce moment. »

Le gouvernement fédéral doit offrir des incitations comparables à l’IRA, a-t-il dit, pour ralentir le montant des investissements qui quittent le Canada.

« Si vous êtes un investisseur et que vous souhaitez investir un dollar dans les technologies de réduction des émissions, allez-vous investir ce dollar au Canada ou allez-vous investir aux États-Unis où vous pouvez générer un rendement bien supérieur dès maintenant ? » il a dit.

Le gouvernement fédéral a entamé ce mois-ci des consultations sur son projet de crédit d’impôt à l’investissement. Les représentants du gouvernement affirment que le crédit d’impôt est un élément de sa stratégie globale pour attirer les investissements dans les énergies propres. Dans l’ensemble, Ottawa a engagé 120 milliards de dollars pour bâtir une économie d’énergie propre depuis 2015, a déclaré un porte-parole.

« Nous continuerons de travailler dur pour bâtir l’économie propre du Canada au 21e siècle et assurer plus d’emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, des communautés plus dynamiques et plus de prospérité pour les Canadiens pour les générations à venir », a déclaré la porte-parole du ministère des Finances, Adrienne Vaupshas, ​​dans un courriel. déclaration.

Malgré les critiques, un rapport de TD Economics en avril a déclaré que le soutien financier du gouvernement fédéral à la transition vers une énergie propre « donne des résultats positifs et a établi une position concurrentielle par rapport aux États-Unis ».

Le rapport a fait attention la compétitivité du pays dans les années à venir dépendra de la poursuite des investissements et d’autres facteurs tels que l’amélioration du développement des compétences et l’accélération des évaluations de projets.

La semaine dernière, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a souligné l’accord conclu avec Volkswagen pour la construction d’une nouvelle usine de batteries en Ontario comme un exemple de concurrence entre le Canada et les subventions offertes aux États-Unis.

« Nous ne pouvions tout simplement pas accepter et n’accepterons pas un univers dans lequel les investissements sont aspirés du Canada vers le sud de la frontière. Ainsi, lorsque l’IRA est entré en vigueur, nous avons compris que nous devions uniformiser les règles du jeu et veiller à ce que le Canada soit compétitif, « , a-t-elle déclaré aux journalistes.

Malgré les subventions américaines, certains analystes au sud de la frontière et ici au Canada affirment que les gouvernements ne devraient pas choisir les gagnants et les perdants en affaires ou s’engager dans une course aux armements financiers pour attirer les investissements avec l’argent des contribuables.

Le crédit d’impôt à l’investissement du gouvernement fédéral vise à fournir des subventions au secteur des technologies propres et à réduire les émissions, comme la construction d’installations de captage et de stockage du carbone comme celle-ci au complexe Scotford de Shell au nord-est d’Edmonton (Kyle Bakx/CBC)

Dépenses climatiques historiques

L’IRA fournira 370 milliards de dollars américains en subventions, mais sa vraie valeur sera le montant des investissements qu’il pourrait attirer.

Le projet de loi crée l’environnement réglementaire le plus favorable de l’histoire des technologies propres, selon Goldman Sachs Research, qui estime que l’impact de l’IRA pourrait encourager 11 billions de dollars américains de dépenses totales d’infrastructure d’ici 2050.

Les subventions expliquent pourquoi Kanata Clean Power se concentre moins sur le Canada et plus sur les États-Unis. La société propose de construire une installation dans le Wyoming pour utiliser le gaz naturel afin de produire de l’ammoniac principalement pour l’industrie des engrais.

L’installation ferait partie d’un système beaucoup plus vaste pour capter les émissions des installations industrielles et les séquestrer sous terre. Kanata fait partie d’un consortium d’entreprises poursuivant le projet, qui a reçu un soutien financier du gouvernement américain.

Le projet de loi américain sur le climat est une « incitation financière incroyable », a déclaré le président de la société, Robert Delamar, depuis son bureau de Vancouver.

« Nous parlons de centaines de millions de dollars par an pendant la douzaine d’années pendant lesquelles la subvention sera en place. Cela représente donc environ les deux tiers du coût de construction d’une usine d’ammoniac », a-t-il déclaré.

La société propose une usine d’ammoniac similaire en Alberta, mais Delamar a déclaré que le crédit d’impôt à l’investissement du Canada est plus compliqué car certains équipements recevraient des niveaux de subventions différents des autres.

« C’est juste moins cher de construire ces installations aux États-Unis à cause de l’IRA », a-t-il déclaré.

Le principal actionnaire de Kanata est la Première Nation de Frog Lake, située à environ 200 km à l’est d’Edmonton.

Le Canada n’est pas le seul pays à ressentir des pressions pour concurrencer l’IRA, car de nombreux chefs de gouvernement en Europe et dans d’autres parties du monde ont été pris au dépourvu par le projet de loi sur le climat et doivent maintenant décider d’introduire ou non des subventions importantes.