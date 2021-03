Des stries de météores comme un feu d’artifice dans le ciel nocturne du Royaume-Uni

LONDRES – C’était aussi bref que brillant. Pendant sept secondes, des personnes à travers la Grande-Bretagne qui se trouvaient en train de jeter leurs yeux vers le ciel peu avant 22 heures dimanche ont eu droit à la vue d’un météore boule de feu qui a illuminé le ciel.

Un témoin a décrit sur Twitter «un énorme flash» qui « a éclaté en une queue massive d’étincelles orange traînant derrière comme un feu d’artifice géant. »

Des images capturées par des caméras de sécurité à travers l’Angleterre dans des endroits tels que Milton Keynes, Northamptonshire et Solihull ont montré le météore clignotant de plus en plus brillant alors qu’il traversait le ciel avant de se désintégrer.