Des stratégies peuvent vous aider à éviter de payer un supplément pour les primes de Medicare

La question de savoir si vous devez payer la surtaxe dépend de votre revenu brut ajusté modifié tel que défini par le programme Medicare : votre revenu brut ajusté plus les revenus d’intérêts exonérés d’impôt. Pour 2022, les IRMAA entrent en vigueur lorsque ce montant dépasse 91 000 $ pour les particuliers ou 182 000 $ pour les couples mariés qui produisent des déclarations de revenus conjointes. Plus vos revenus sont élevés, plus la majoration est élevée.

La plupart des inscrits à Medicare paient les montants de prime standard pour la partie B (soins ambulatoires) et la partie D (médicaments sur ordonnance). Pourtant, environ 7% des 64,3 millions de bénéficiaires de Medicare finissent par payer un supplément parce que leur revenu est suffisamment élevé pour que les montants d’ajustement mensuels liés au revenu, ou IRMAA, entrent en jeu, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services.

“Vous n’avez qu’à dépenser 1 $ de plus [lowest] point d’arrêt et vous êtes soumis aux IRMAA », a déclaré la planificatrice financière agréée Barbara O’Neill, propriétaire et PDG de Money Talk, une société d’éducation financière.

Une façon de réduire votre revenu imposable est d’éviter d’avoir tout votre pécule dans des comptes de retraite dont les distributions sont imposées comme un revenu ordinaire, comme un IRA traditionnel ou 401 (k). Donc, que vous soyez déjà inscrit à Medicare ou non, cela peut valoir la peine convertir des actifs imposables en un Roth IRA.

Les cotisations Roth sont imposées dès le départ, mais les retraits qualifiés sont exonérés d’impôt. Cela signifie que même si vous paieriez des impôts maintenant sur le montant converti, le compte Roth fournirait un revenu non imposable sur la route – tant que vous avez au moins 59 ans et demi et que le compte est ouvert depuis plus de cinq ans, ou que vous répondre à une exclusion.

“Vous payez un peu plus maintenant pour éviter des tranches d’imposition plus élevées ou des tranches IRMAA plus tard”, a déclaré Meinhart.