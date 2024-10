Des stores en bois posés verticalement protègent les intérieurs du bâtiment de bureaux Sarv à Téhéran

Tamouz construit une façade en couches pour l’immeuble de bureaux Sarv

Tamouz Architecture & Construction Group reprend la conception du Sarv Office Building à Téhéran, L’Iran. Le bureau Le projet aborde la tension entre des concepts opposés tels que l’ordre/le désordre, l’ouverture/l’enceinte et la lumière/l’ombre à travers sa conception architecturale. Initialement contactée pour l’approbation de la façade en juin 2017, l’équipe de conception a entrepris la construction du bâtiment qui présentait des défis architecturaux uniques. Sa forme partiellement construite avec une couverture de parcelle à 100 % limitait le potentiel de lumière naturelle et de ventilation, laissant la façade sud comme seule source de flux d’air.

Pour surmonter ces limitations, les concepteurs ont rejeté l’idée d’un appartement façadecréant plutôt une structure en couches qui sert à la fois de coque protectrice et d’espace interactif entre le bâtiment et ses environs. Le côté sud devait laisser entrer la lumière naturelle dans le bâtiment tout en le protégeant des rayons du soleil, équilibrant transparence et intimité. La solution de conception impliquait deux couches : de grandes fenêtres transparentes du côté intérieur, maximisant la lumière et la visibilité, et une couche extérieure semi-transparente composée de en bois garde-corps et acier planteurs. Cet écran extérieur perméable fonctionne comme un filtre, régulant la lumière et l’air tout en préservant l’intimité des occupants.



toutes les images par Mohammad Hassan Ettefagh

La façade du Sarv Office Building équilibre transparence et intimité

L’espace entre ces couches agit comme une zone active semi-ouverte, mêlant éléments fonctionnels et esthétiques et adoucissant la transition entre le bâtiment et l’environnement urbain. L’équipe de conception étend ce concept au toit, où la conception poursuit le thème de la transparence et de la semi-transparence, offrant des vues et de la lumière naturelle tout en conservant un sentiment d’isolement. En interne, les principes de superposition, d’ouverture et d’interaction contrôlée avec l’environnement éclairent l’organisation des zones de service, des espaces communs et des systèmes mécaniques. Chaque élément de la conception fonctionne en harmonie pour équilibrer les forces contrastées, créant ainsi une structure cohésive qui s’engage avec son environnement tout en répondant aux contraintes pratiques.



L’immeuble de bureaux Sarv de Tamouz Architecture équilibre l’ouverture et l’enceinte dans sa conception



la façade sud introduit une transparence en couches, optimisant la lumière naturelle et la ventilation



la couche extérieure semi-transparente est composée de balustrades en bois et de jardinières en acier



la façade en couches fonctionne comme une coque protectrice et une zone interactive avec l’environnement



l’écran extérieur agit comme un filtre, régulant le flux d’air et créant de l’intimité pour les occupants



de grandes fenêtres transparentes inondent les intérieurs de lumière, améliorant les connexions visuelles