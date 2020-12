PITTSBURGH: Les semaines commencent à converger dans une avalanche apparemment interminable de nouvelles et d’adaptations alors que la NFL tente de naviguer dans une saison au milieu d’une pandémie.

Alors pardonnez aux Steelers de Pittsburgh s’ils n’ont pas été tout à fait inclus dans le battage médiatique ou peut-être le manque de battage médiatique entourant leur départ parfait.

À ce stade, ils ont suffisamment de mal à déterminer quand jouer.

La visite de lundi soir de l’équipe de football de Washington (4-7) était initialement prévue pour dimanche avant d’être repoussée par la NFL après que le match de Pittsburgh contre Baltimore ait été reporté trois fois le soir de Thanksgiving en raison d’un COVID-19[feminine épidémie parmi les corbeaux.

C’est … beaucoup, surtout dans un sport où les routines de semaine en semaine sont perturbées. Oui, les Steelers sont invaincus. Pourtant, leur 0 persistant dans la colonne des pertes semble être une réflexion après coup, compte tenu de tout ce qui se passe, même pour eux.

Le record de cette année, semble juste un peu bizarre cette année COVID, a déclaré l’agent de sécurité David DeCastro. Je sais que nous sommes 11-0, mais je ne pense pas que vous regardez vraiment trop loin en avant ou en arrière pour le moment. Vous êtes juste un peu coincé dans le moment. «

Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. L’entraîneur de Washington, Ron Rivera, était un secondeur de l’équipe des Chicago Bears en 1985 qui a remporté ses 12 premiers matchs en se rendant au Super Bowl et l’entraîneur-chef de l’équipe des Carolina Panthers 2015 qui a remporté ses 14 premiers matchs.

Une chose que nous avons essayé de faire est que nous avons essayé d’éviter de parler de (rester invaincu), a déclaré Rivera. «Si vous commencez à avancer et à penser au suivant, au suivant et même au suivant, vous vous mettez maintenant dans une situation difficile.

Un endroit où les Steelers se sont parfois retrouvés. Ils étaient carrément à plat lors d’une victoire de 19-14 contre les Ravens la semaine dernière, une performance qui a rendu l’entraîneur Mike Tomlin furieux, soulignant à quel point son équipe parfaite peut sembler imparfaite. La violation s’est parfois arrêtée. La défense a dû abandonner un gros match en retard. Les équipes spéciales étaient un peu en désordre.

Pourtant, Pittsburgh a survécu, montrant une indiscipline mentale sur laquelle Washington lui-même devra compter s’il veut chevaucher le retour inspirant du quart Alex Smith d’une blessure à la jambe dévastatrice il y a deux ans jusqu’à une place en séries éliminatoires improbable.

Chaque semaine est un test, a déclaré Rivera. Eh bien, regardez comment ça se passe. Ce n’est pas seulement un test pour lui, c’est un test pour nous. C’est un test pour notre équipe de football et découvrez-le.

ZONE ROUGE

Washingtons a fait un bon travail pour garder les adversaires hors de la zone des buts dès qu’ils se rapprochent: grâce à sa défense, seuls 48,4% des actifs dans la zone rouge peuvent se terminer par des touchés. Cela pourrait être un test contre Ben Roethlisberger and Co.: Pittsburgh termine avec un TD 65% du temps qu’il est dans les années 20.

Lorsque vous entrez dans la zone rouge, vous devez jouer. Vous devez forcer les cibles sur le terrain. C’est probablement l’une des choses sur lesquelles les gars ont vraiment travaillé et dont ils sont très fiers, a déclaré Rivera, dont l’équipe a réglé Dallas pour trois buts sur le terrain et zéro touché dans les voyages en zone rouge dans une victoire de 41-16. les Cowboys le jour de Thanksgiving.

Je pense que c’est juste quelque chose qui a également joué en notre faveur car cela limite ce que le playbook peut être. En étudiant et en vous préparant, vous pouvez anticiper ce que les équipes feront là-bas.

HAUT SUR HIGHSMITH

Le secondeur recrue de Pittsburgh, Alex Highsmith, fera son premier départ dans la NFL contre Washington, en remplacement du vétéran Bud Dupree, qui a perdu cette saison en raison d’une blessure au genou subie au quatrième quart contre Baltimore. Highsmith a joué sur la défense de Charlotte et a été considéré comme un projet au troisième tour.

Pourtant, il a conquis ses coéquipiers et ses entraîneurs grâce à sa capacité d’adaptation, sur laquelle les Steelers devront compter pour faire payer les adversaires pour accorder trop d’attention au secondeur du Pro Bowl TJ Watt.

J’aime sa croissance continue au cours de sa carrière qui se manifeste sous forme de production. Il a eu une très grosse année en 2019 à l’UNC Charlotte, a déclaré Tomlin.

Ce sont quelques-unes des choses qui nous intéressent. Il avait un CV tangible et grandissant, et il avait une certaine maturité qui, à notre avis, nous aiderait s’il était appelé de la manière dont il est maintenant appelé.

TRICK PLAY

Le coordinateur offensif Scott Turner, fils de l’ancien entraîneur-chef Norv, a utilisé des trucs avec grand succès la semaine dernière, y compris un achèvement de 28 verges de l’ailier serré Logan Thomas (un QB à l’université) à McLaurin, et une course de JD McKissic à un down sur un transfert de ballon caché rappelant Nebraskas Fumblerooski contre Miami dans le football universitaire il y a des décennies.

C’est vraiment une question de sentiment et d’opportunité quand il s’agit de ces choses », a déclaré Rivera. «Je pense que tout le monde devrait comprendre qu’il n’y a pas de critère. Il n’y a pas de données ou d’analyses pour vous dire que c’est le bon moment pour simuler ou que c’est le bon moment pour faire un tour. Vous pouvez regarder les situations et dire, mec, si j’obtiens cette situation, c’est le moment.

Le rédacteur AP Sports Howard Fendrich à Washington, DC, a contribué à ce rapport.

