Des statues s’effondrent alors que l’Europe purge les monuments communistes

VARSOVIE, Pologne (AP) – Dans la capitale lettone de Riga, un obélisque qui planait au-dessus d’un parc pour commémorer la capture de cette nation par l’armée soviétique en 1944 a été renversé la semaine dernière. Il s’est écrasé dans un étang sous les acclamations de ceux qui regardaient.

Quelques jours plus tôt, en Estonie, une réplique d’un char soviétique avec l’étoile rouge communiste avait été enlevée par des grues et transportée par camion dans un musée – l’un des 400 exemplaires destinés à être enlevés. Et en Pologne, en Lituanie et en Tchéquie, des monuments à l’Armée rouge sont détruits depuis des mois, une purge tardive de ce que beaucoup considèrent comme des symboles de l’oppression passée.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a donné un nouvel élan pour renverser les derniers monuments soviétiques restants dans les nations qui ont retrouvé leur souveraineté à Moscou il y a plus de trois décennies. Ces pays appartiennent désormais à l’OTAN et à l’Union européenne et sont de fervents partisans de l’Ukraine.

À la fin de l’ère communiste, lorsque la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie ont retrouvé leur indépendance vis-à-vis de l’Union soviétique et que la Pologne et ses voisins ont rejeté le communisme soutenu par Moscou, ces nations ont commencé à renommer les rues et à purger les symboles les plus détestés, y compris les statues du fondateur soviétique Vladimir. Lénine et d’autres patrons communistes. Beaucoup de ces reliques sont maintenant conservées dans des musées.

À Varsovie, un monument a été renversé rapidement en 1989 à Felix Dzerzhinsky, un aristocrate polonais qui a organisé la police secrète soviétique après la révolution bolchevique de 1917. Sous son règne, la Cheka, l’ancêtre du KGB, était responsable d’une vague de terreur.

Mais des monuments commémoratifs aux soldats soviétiques ou à leur rôle dans la défaite de l’Allemagne nazie sont restés dans de nombreux endroits, rencontrés avec indifférence ou respect pour les soldats ordinaires qui sont morts en combattant le régime brutal d’Adolf Hitler.

La guerre en Ukraine, cependant, a réveillé des souvenirs de la façon dont certains de ces soldats ont également violé des femmes locales et commis d’autres crimes de guerre.

Krista Sarv, directrice de recherche du Musée d’histoire estonienne, a déclaré qu’après le renversement des statues de Lénine et d’autres “grands patrons” dans les années 1990, les gens pouvaient largement ignorer les autres monuments. Mais les opinions ont soudainement changé après l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, et maintenant les monuments commémoratifs “crient fort à propos de l’occupation et de l’annexion”.

Karol Nawrocki, directeur de l’Institut polonais de la mémoire nationale qui supervise le retrait des monuments, a déclaré que “sous nos yeux, l’histoire est devenue une expérience vivante”.

“Vêtus des uniformes de la Fédération de Russie, avec Lénine et Staline dans leur tête et leur cœur, les soldats russes ‘libèrent’ l’Ukraine en assassinant des femmes, des enfants et en tuant des soldats”, a déclaré Nawrocki.

“Soyons clairs : il n’y a pas de place dans l’espace public polonais pour une quelconque commémoration du régime communiste totalitaire et de son peuple”, a-t-il ajouté.

Une loi de décommunisation de 2016 avait déjà appelé à une purge des symboles et des noms communistes, mais certaines municipalités n’avaient pas l’argent pour cela, alors l’institut est intervenu pour aider. Depuis février, l’institut polonais a identifié 60 monuments à enlever – et en a renversé plus de 20.

En Lituanie, un certain nombre de monuments commémoratifs soviétiques restants ont été supprimés depuis le printemps sans grande protestation. Mais en Lettonie et en Estonie, qui comptent d’importantes minorités russes, les expulsions ont suscité de plus grandes émotions, les Russes locaux – et le gouvernement russe – y voyant une offense contre leurs héros de guerre.

Dmitry Prokopenko, un Letton russophone qui s’est opposé au retrait de l’obélisque de Riga, a déclaré que ses grands-parents se sont battus et qu’un arrière-grand-père est mort dans la lutte “pour la liberté contre les nazis”. Pour lui, le mémorial honorait leur sacrifice.

« La Lettonie est une terre où les Lettons et les Russes vivent ensemble », a-t-il déclaré. “Je pense qu’une partie de l’État, une partie du pays, devrait aussi respecter les droits de l’autre partie.”

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié mardi un long communiqué dénonçant la démolition de monuments soviétiques dans les pays baltes comme « barbare » et menaçant la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie de mesures de représailles.

Dans une gifle apparente contre la Pologne, la Biélorussie aurait rasé la semaine dernière un mémorial contenant les tombes de soldats polonais en temps de guerre.

Les responsables polonais ont déclaré cette action barbare, étant donné que la Pologne a pour politique de ne pas déranger les tombes des soldats soviétiques. Rafal Leskiewicz, historien à l’Institut polonais du souvenir, a expliqué « en tant que chrétiens, nous traitons les tombes comme une terre sainte. Peu importe qui est dans les tombes.

Dans certains cas, les habitants soutiennent le maintien des monuments commémoratifs de l’Armée rouge en raison de son rôle dans la défaite de l’Allemagne nazie. Certains craignent l’effacement de la mémoire historique, ou y voient un affront à leurs propres ancêtres qui ont combattu aux côtés des Soviétiques.

Dans la ville de Gdansk, dans le nord de la Pologne, il y a eu un débat houleux au sujet d’un char soviétique T-34 sur Victory Avenue, et la ville a décidé de ne pas le retirer. Le commandant du char était un lieutenant polonais et les soldats polonais ont joué un rôle clé dans la libération de l’ancienne ville allemande de Dantzig des nazis.

Dans une lettre ouverte, deux descendants de soldats polonais en temps de guerre ont exprimé leur indignation face à la suppression de monuments.

Ils ont rappelé que des soldats polonais sont morts en combattant avec les Soviétiques pour libérer la Pologne des nazis et que la victoire soviétique a permis à la Pologne de recevoir une bande de territoires et de villes allemandes vaincues, dont Gdansk et Wroclaw. Ils ont également noté que c’était l’Armée rouge qui avait libéré Auschwitz, Majdanek et de nombreux autres camps de la mort nazis.

“S’il n’y avait pas eu la victoire des soldats polonais et soviétiques en mai 1945, la Pologne n’aurait peut-être pas existé du tout”, a déclaré la lettre du rédacteur en chef du magazine Pawel Dybicz et de l’historien August Grabski.

Mais de nombreux autres Polonais notent que la Seconde Guerre mondiale a éclaté après que l’Union soviétique et l’Allemagne nazie ont convenu secrètement en 1939 de se partager la Pologne et les États baltes. Ce n’est qu’après que l’Allemagne a trahi et envahi l’Union soviétique que l’Armée rouge a commencé à combattre les Allemands.

Même avant la guerre de la Russie en Ukraine, les monuments ont été une source de tensions.

En 2007, le déplacement d’un monument de la Seconde Guerre mondiale d’un soldat de l’Armée rouge à Tallinn, en Estonie, a déclenché des jours d’émeutes.

En 2013, un artiste a érigé une statue représentant un soldat soviétique violant une femme enceinte à côté du char de Gdansk. La sculpture non autorisée a été rapidement retirée. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un autre artiste a recouvert le char d’un grand drapeau ukrainien cousu à la main pour protester contre ce qu’il a appelé la “tyrannie” du président russe Vladimir Poutine.

En mars, alors que la Pologne établissait un calendrier pour la destruction des monuments soviétiques, un habitant de la ville septentrionale de Koszalin a pris les choses en main. Il a conduit une excavatrice dans un cimetière et a renversé la statue d’un soldat soviétique étreint par une fille.

Nawrocki dit que l’enlèvement officiel des monuments soviétiques en Pologne progresse “à un rythme très rapide, mais c’est une question qui aurait dû être réglée il y a longtemps”.

Vanessa Gera, L’Associated Press