Un incendie de forêt dévastateur au début de la semaine a causé des dommages “incommensurables” à un certain nombre de célèbres statues de tête de pierre de l’île de Pâques.

“C’est inquantifiable, incommensurable, les dégâts il y a, c’est irrécupérable”, a déclaré Pedro Edmunds, maire de l’île de Pâques, un territoire du Chili situé à 2 000 milles des côtes. “Parce que ce que fait le feu, c’est chauffer la roche et la roche se fissure.”

Les scientifiques se rendront sur l’île pour évaluer l’étendue des dégâts et déterminer ce qu’ils peuvent faire pour réparer ou sauver les statues endommagées par l’incendie, mais Edmunds a déclaré qu’il n’y avait peut-être pas de “solution”.

Edmunds a également accusé le manque de soutien du gouvernement chilien d’être la cause des dégâts, affirmant que l’État était resté “absent” et aurait pu aider à planifier “prévenir ces problèmes”.

À l’heure actuelle, la cause de l’incendie reste inconnue et Edmunds a déclaré qu’il y aurait une enquête à la fois sur la cause et sur les dommages complets de l’incendie.

Un rapport préliminaire indique que l’incendie s’est déclaré mardi et a consommé plus de 148 acres, y compris le cratère volcanique de Rano Raraku où résident plusieurs des statues.

“Pour nous, c’est très douloureux de voir comment les Moai ont brûlé”, a déclaré Francisco Haoa, un représentant du peuple Rapa Nui, ajoutant que les statues subissent déjà des dégâts lents dus aux intempéries et que le feu “accélère ces dégâts”.

L’île, qui abrite environ 7 750 habitants, avait fermé aux visiteurs pendant la pandémie de coronavirus et n’a rouvert aux visiteurs qu’en août de cette année.

Les mystérieuses statues “Moai” de l’île de Pâques attirent énormément les touristes sur les îles, ce qui amplifie toute perte de pierres. L’île abrite plus de 1 000 statues, qui peuvent peser plusieurs tonnes.

Plus tôt cette année, l’île a remporté avec succès une bataille de longue date pour ramener l’une des statues qui avaient été enlevées à Santiago, la capitale, au XIXe siècle, montrant à quel point les statues sont précieuses pour les habitants. Le gouvernement est actuellement en négociation avec d’autres institutions, comme le British Museum, pour récupérer d’autres pièces.

Reuters a contribué à ce rapport.