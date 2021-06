Des statues de George Floyd vandalisées avant la condamnation de Derek Chauvin alors que les flics traquent un groupe d’hommes masqués

Le NYPD recherche des suspects après le vandalisme d’une statue de George Floyd à Brooklyn.

L’attaque intervient alors que Derek Chauvin a programmé le meurtre de l’homme non armé en mars dernier.

Lisez notre blog en direct sur la détermination de la peine de Derek Chauvin pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Le vandalisme a été découvert jeudi matin avec la majeure partie de la statue peinte en noir Crédit : NBC4

Le nom d’un groupe haineux nationaliste blanc a été peint à la bombe sur le piédestal de la statue Crédit : NBC4

La statue de Floyd a fait ses débuts le week-end dernier à Flatbush dans le cadre de leurs célébrations Juneteenth.

La police a publié des images de quatre suspects, dont l’un semblait tenir une bombe de peinture en aérosol dans la région.

La résidente de Flatbush, Courtney Nelson, a parlé du vandalisme, le qualifiant de « dégoûtant ».

« C’est inacceptable – en tant qu’humanité, en tant que race, dans son ensemble », a-t-elle déclaré.

NINTCHDBPICT000661679814La nouvelle arrive alors que Derek Chauvin est condamné aujourd’hui pour le meurtre de George Floyd et risque 40 ans de prison pour le meurtre qui a scandalisé le monde Crédit : Reuters

« Nous reviendrons, nous allons le nettoyer et continuer d’avancer. »

Farah Louis, membre du conseil municipal de New York, a parlé de l’acte en disant : « Soyons clairs : il s’agit d’un acte honteux, d’un crime haineux et totalement irrespectueux envers la mémoire de M. Floyd et la communauté noire, ainsi que nos efforts pour lutter contre la discrimination raciale. justice et égalité. Et nous ne serons pas découragés. »

« Je demande à toute personne ayant des informations de se présenter et de contacter le NYPD. Mon bureau travaille avec l’artiste Chris Carnabuci, ConfrontART et la Fondation We Are Floyd pour réparer les dommages causés à cette belle et émouvante œuvre d’art public. »

Dans un cas similaire, une statue de bronze de 700 livres à Newark, New Jersey, avait le visage peint en noir avec le même groupe haineux écrit à la surface tôt jeudi matin.

« La dégradation de la statue de George Floyd est une tendance dans tout le pays », a déclaré le maire de Newark, Ras Baraka.

« Cet acte horrible est la raison même pour laquelle cette statue doit rester et être maintenue. Comme il ne s’agit pas seulement de George Floyd, il s’agit d’un effort délibéré pour repousser et finalement démanteler les systèmes de haine, de racisme et de suprématie blanche. Nous célébrons ces efforts à Newark, et continuera de le faire, malgré l’ignorance qui a fait son apparition.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre non intentionnel au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré pour avoir appuyé son genou contre le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors qu’il disait « Je ne peux pas respirer » et est devenu mou.