Des statues de dragon apparaissent dans toute la ville alors que le projet artistique de la Chambre de commerce chinoise commence

(BCN) — Les habitants de San Francisco commenceront aujourd’hui à voir cinq statues de dragon en bois à travers la ville, le premier jour d’un projet d’art public de la Chambre de commerce chinoise de San Francisco.

Les statues – porcelaine bleue et blanche, jade céleste, dragons Ping An, arc-en-ciel et or de la chance – resteront installées jusqu’au début du mois de mars.





Le Dragon de Jade Céleste, conçu par Stephanie Tsao, vivra à Thrive City au 1725 Third Street à San Francisco, en Californie. Tsao est un artiste sino-japonais-américain de la Bay Area. Elle a été la créatrice du Lapin de prospérité 2022 installé devant le Musée d’art asiatique, du Tigre de richesse et de santé 2021 exposé à Portsmouth Square et de la statue de bœuf Happy 牛 Year 2020 présentée à l’aéroport international de San Francisco.

Donna Lau, originaire de San Francisco, a conçu la statue du dragon Ping An, située au 3251 20th Avenue, près de la Stonestown Galleria. Les couleurs et les motifs du dragon sont censés refléter les souvenirs de Lau des 15 jours d’activités du Nouvel An lunaire de son enfance. Le Ping An Dragon est sponsorisé par Lexus.

Le dragon en porcelaine bleu et blanc sera placé sur Union Square, à l’intersection de Post Street et Powell Street à San Francisco, en Californie. Il est sponsorisé par Alaska Airlines et a été créé par l’artiste Qinghui Ji. Elle a également conçu le char du Nouvel An chinois pour Meta lors du défilé du Nouvel An chinois de San Francisco en 2023.

L’artiste local Steph Mufson a conçu la statue du Rainbow Dragon, qui se trouvera au Lucky Supermarket au 1515 Sloat Boulevard, à San Francisco, et le Gold Luck Dragon, qui se trouvera à la station Rose Pak, 943 Stockton Street, à San Francisco. La statue Rainbow Dragon de Mufson est sponsorisée par Lucky California, tandis que sa statue de dragon Gold Luck est sponsorisée par Sky River Casino.

L’exposition se terminera le samedi 2 mars, après quoi les statues seront vendues aux enchères, selon le site Internet du Festival et défilé du Nouvel An chinois. Les bénéfices de la vente aux enchères seront reversés à trois organisations : API Legal Outreach, Asian Women’s Shelter et Charity Cultural Services Center. API Legal Outreach fournit une représentation juridique et des services connexes culturellement et linguistiquement appropriés aux personnes dans le besoin. Le Charity Cultural Services Center propose une formation professionnelle aux immigrants et aux San-Franciscains à faible revenu. Asian Women’s Shelter est un groupe de services de lutte contre la violence domestique opérant dans la Bay Area.

Les statues de dragons feront également l’objet d’un concours de photographie. Les gagnants recevront une épinglette de dragon, un t-shirt du festival, une carte-cadeau de 50 $ chez Lucky Supermarket et un article promotionnel des Golden State Warriors. Les participants doivent être âgés d’au moins 13 ans et disposer d’un compte Instagram ou Facebook actif.

