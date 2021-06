Des statistiques incroyables qui font de Barcelona Star le GOAT

Le talismanique attaquant argentin Lionel Messi a prouvé à maintes reprises qu’il est un brillant footballeur. Le numéro 10 de Barcelone a déjà enregistré le plus de titres (34), le plus de victoires, le plus de buts (672) et le plus de passes décisives (288) pour les géants catalans au cours des 121 ans d’histoire de la centrale de la Liga. En dehors de cela, Messi détient également plusieurs autres records à son actif. Et comme la star du Barça fête son 34e anniversaire aujourd’hui; nous jetons ici un coup d’œil à son impressionnante carrière en chiffres.

Messi est le seul footballeur à avoir remporté quatre prix prestigieux – Ballon d’Or, Joueur Mondial de la FIFA, Trophée Pichichi et Soulier d’Or – en une seule saison. Il a réalisé l’exploit lors de la campagne 2009/10.

Il est le seul joueur à avoir remporté six Ballon d’Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019) dans l’histoire du jeu. La deuxième place sur cette liste est réservée au grand portugais Cristiano Ronaldo, qui a remporté le prestigieux trophée à cinq reprises.

Messi est le seul footballeur à avoir remporté six Souliers d’Or. Il a reçu cette distinction lors des saisons 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 et 2018-19.

Messi détient le record du plus jeune joueur à avoir marqué 100 buts pour Barcelone lors de matches officiels. Il a réalisé l’exploit en 2010 et il n’avait alors que 22 ans.

Messi était également le plus jeune joueur à marquer 200 buts pour le Barça.

Messi détient également le record du plus grand nombre de buts au cours d’une année civile en simple. En 2012, Messi a marqué 91 buts — 79 avec le Barça (59 en Liga, 13 en Ligue des champions, 5 en Copa del Rey et 2 en Supercoupe d’Espagne) et 12 pour l’Argentine.

Messi détient également le record du plus grand buteur pour un seul club en dépassant la légende brésilienne Pelé, qui a marqué 643 buts pour Santos entre 1956 et 1974. Au 22 juin, Messi avait marqué 672 buts pour le Barça.

