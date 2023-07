Les stations balnéaires de Grèce ont été évacuées alors que des incendies de forêt font rage pendant la « tempête de chaleur » de 44 ° C en Europe.

L’incendie massif a commencé à Kouvaras – à 30 miles de la capitale grecque d’Athènes – forçant des centaines de personnes à fuir.

L’incendie a commencé à Kouvaras – à 30 miles de la capitale grecque Crédit : EPA

Les résidents ont été évacués alors que les incendies de forêt font rage pendant la canicule Crédit : Reuters

La Grèce est en proie à une canicule torride depuis la semaine dernière Crédit : EPA

« C’est un incendie difficile, les vents sont très forts, avec des rafales atteignant jusqu’à 60 km/h », a déclaré Yannis Artopios, porte-parole des pompiers.

« Nous sommes en pleine période de lutte contre les incendies. Les conditions attendues seront particulièrement difficiles et favoriseront les feux de forêt. »

La Grèce a été saisie par une vague de chaleur la semaine dernière – le mercure atteignant 44 ° C dans certaines régions du pays.

Sept avions bombardiers d’eau, quatre hélicoptères et un énorme équipage de 150 pompiers combattent les flammes sur deux fronts.

L’équipe est également aidée par 30 collègues de Roumanie.

Des images terrifiantes montraient des hélicoptères volant à travers un énorme nuage de fumée.

L’incendie a brûlé à travers les broussailles et s’est propagé au sud vers la région de l’Attique et les stations balnéaires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida, tandis qu’une épaisse fumée a bloqué la circulation sur les routes autour de Kalyvia.

Les autorités ont dit aux habitants de quitter la zone en feu – et les moines ont été évacués d’un monastère local.

Un incendie de forêt a également éclaté par vents violents près de l’isthme de Corinthe, près de la ville balnéaire populaire de Loutraki – où d’autres ordres d’évacuation ont été mis en place.

Dans l’Acropole d’Athènes – où le mercure a atteint 39 ° C samedi – fermé pendant les heures les plus chaudes pendant trois jours consécutifs.

Dans le sud de l’Europe, les touristes s’attendent à des températures de 49°C.

Le dernier épisode de chaleur appartient à un système météorologique originaire d’Afrique du Nord – un anticyclone surnommé « Charon ».

Charon fait référence à un personnage de la mythologie grecque antique – et suit les traces d’un autre système météorologique à haute pression, Cerberus, responsable de la chaleur étouffante de la semaine dernière.

Les vacanciers et les résidents de toute la Méditerranée sont avertis d’éviter de boire de l’alcool et de la caféine alors que le mercure augmente dans des pays comme l’Italie, Espagne, France et Grèce.

Les responsables de la santé rappellent aux gens de rester hydratés et de chercher de l’ombre au soleil, avec des rapports faisant état de personnes s’évanouissant à cause de la chaleur.

Des avertissements d’alerte météo rouge sont en place dans 16 villes à travers Italiedont Rome.

Une alerte rouge suggère que la chaleur est suffisamment élevée pour poser un risque pour la santé de l’ensemble de la population – pas seulement des groupes vulnérables comme les personnes âgées et les très jeunes enfants.

Cela survient après qu’au moins trois personnes seraient mortes dans la chaleur étouffante de l’Italie la semaine dernière.

Le scorcher a également déclenché des incendies de forêt dans l’île espagnole de La Palma, entraînant l’évacuation de plus de 4 000 personnes.

Le Met Office britannique a déclaré que les Britanniques ne connaîtraient pas une chaleur similaire cet été – affirmant qu’il n’y avait « aucun signal de prévision » pour que les températures atteignent la canicule que le Royaume-Uni a ressentie l’année dernière.