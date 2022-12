Des stations appartenant à CBS ajoutées au service de streaming gratuit VUit

La plateforme de streaming VUit s’enrichit de bulletins d’information de Paramount mondial ‘s possédait et exploitait des stations de télévision locales CBS alors que le service naissant cherchait à s’implanter davantage sur le marché tentaculaire de l’information locale aux États-Unis. Les bulletins d’information en streaming des 13 stations détenues et exploitées par CBS, dont deux sur les principaux marchés de New York et de Los Angeles, et les programmes de divertissement nationaux de CBS comme “Inside Edition”, sont ajoutés à la plate-forme gratuite financée par la publicité. “Nous sommes dans ce type de mode de lancement progressif depuis quelques années. Obtenir une masse critique de stations était le premier objectif. Cet accord avec CBS nous permet d’obtenir une grande partie des États-Unis”, a déclaré Jack Perry, PDG de Syncbak, la société de technologie de streaming derrière VUit. Un représentant de l’unité CBS Media Ventures de Paramount n’a pas immédiatement fourni de commentaire. VUit, prononcé “voir”, a été ajouter discrètement des bulletins d’information locaux et une programmation originale et hyperlocale comme des courses de vélo de montagne et des sports de lycée, de plus de 260 stations de diffusion au cours des deux dernières années. La croissance du service arrive à un point d’inflexion pour l’industrie des médias. Le streaming a bouleversé le bouquet traditionnel de télévision payante, les entreprises signalant de fortes pertes d’abonnés alors que les consommateurs continuent de passer au streaming. Dans le même temps, le modèle commercial du streaming est sous pression car la concurrence féroce pèse sur le nombre d’abonnés et les coûts de contenu montent en flèche. Une grande partie de l’industrie s’est tournée vers l’offre de niveaux financés par la publicité, offrant une option moins chère aux consommateurs et générant une autre source de revenus. Disney+ et Netflix a récemment lancé des options financées par la publicité, après Paramount+, Peacock de NBCUniversal et Découverte de Warner Bros. de HBO Max. Pendant ce temps, des services de streaming gratuits financés par la publicité comme Pluto TV de Paramount et Fox Corporation .’s Tubi, qui offrent tous deux des options d’actualités, ont également vu leur audience augmenter ainsi que leurs revenus publicitaires.

Évolution au niveau local

Les pertes d’abonnés à la télévision payante menacent les frais de retransmission lucratifs que les câblodistributeurs comme Comcast et Communications de la Charte propriétaires de stations de radiodiffusion payantes. “La perte de clients de la télévision payante s’accélère et pour des entreprises comme Gray et Nexstar”, a déclaré Nicholas Zangler, analyste chez Stephens, “elles s’adaptent au monde du streaming”. Il a ajouté : “C’est une épée à double tranchant lors de la transition vers le [streaming] monde de la télévision.” L’analyste a noté que les propriétaires de stations de diffusion n’ont pas publiquement donné de détails sur la façon dont les accords avec les opérateurs de télévision payante comme Comcast se comparent aux services de streaming transportant des stations de diffusion, à part “les transactions sont pas équivalent, donc c’est une légère perte.” Mais comme les nouvelles locales restent un contenu incontournable pour les consommateurs, avec une audience en augmentation lors d’événements majeurs, les frais de retransmission pourraient encore augmenter dans les années à venir. Des entreprises comme Nexstar et Groupe de diffusion Sinclair qui possèdent respectivement 200 et 185 stations, perçoivent chaque année des milliards de revenus grâce à ces redevances. “Si quoi que ce soit, ils veulent un environnement plus fragmenté. Les services de télévision et de streaming rampent les uns sur les autres pour plus de contenu qui retient les téléspectateurs. Les nouvelles locales le font”, a déclaré Zangler. Les stations de diffusion sont également disponibles sur des forfaits Internet tels que YouTube TV et FuboTV , ainsi que dans certains cas sur des services de streaming par abonnement comme Peacock et Paramount+. Une partie de leur contenu trouve sa place sur des services gratuits financés par la publicité comme Pluto TV ou VUit. Certaines entreprises comme Sinclair ont créé leurs propres services de streaming gratuits, et de nombreux affiliés utilisent leurs sites Web et créent leurs propres applications pour proposer des bulletins d’information. Il a créé un marché disjoint pour les nouvelles locales, bien qu’il ait fourni d’autres sources de revenus aux propriétaires de stations de diffusion alors que les consommateurs abandonnent le bouquet de télévision payante.

Le modèle économique de VUit

Au lieu de payer les mêmes frais, VUit partage les revenus publicitaires avec les propriétaires de stations de diffusion qui mettent leur contenu sur la plate-forme. Pour cette raison, la plate-forme ne propose pas la programmation phare sur les chaînes de télévision locales affiliées comme les jeux NFL, les séries aux heures de grande écoute et les émissions d’information nationales. Au lieu de cela, il diffuse des segments d’actualités locales, souvent les versions numériques trouvées sur les propres sites Web du diffuseur et l’option de diffusion en continu. Le pain et le beurre de VUit donnent aux téléspectateurs la possibilité de regarder les stations d’information locales hors du marché, mais avec une publicité localisée sur le marché pour le téléspectateur et une programmation originale présentant des événements typiquement hyperlocaux introuvables sur les réseaux linéaires. “Ce ne sont pas seulement les nouvelles locales, ce sont tous les événements locaux qui se déroulent sur un marché un jour donné, que nous avons maintenant le marché et la technologie pour les diffuser au public”, a déclaré Mike Braun, directeur du numérique chez Télévision grise un des premiers investisseurs dans Syncbak et VUit. Il y a eu une augmentation de 31% d’une année sur l’autre des publicités diffusées entre juin 2021 et juin 2022, et le partage des revenus entre les propriétaires de stations a augmenté de 121% pour le premier semestre 2022, selon VUit. Depuis le début de l’année, le partage des revenus a augmenté de 192 %, a déclaré Perry. VUit vise à travailler avec les stations locales de CBS pour dynamiser leurs événements hyperlocaux sur la plate-forme et attirer plus de globes oculaires. “Envoyons simplement le spectateur dans notre bac à sable et faisons-lui regarder n’importe quoi”, a déclaré Perry. Une récente course de vélo de montagne Iceman Challenge à Traverse City, Michigan, disponible uniquement à partir de la station locale WWTV sur la plate-forme de VUit, a attiré des milliers de téléspectateurs.

