Penelope Cruz, Michael Sheen, David Oyelowo et Bono se sont associés pour prêter leur voix à une nouvelle série Web animée visant à sensibiliser à l’importance de l’accès mondial aux vaccins.

«Pandemica» a été lancé par la campagne ONE, l’organisation mondiale de santé et de lutte contre la pauvreté cofondée par le leader de U2.

La série de sept épisodes présente les stars comme divers personnages coincés dans des situations et des zones où elles ne peuvent pas se faire vacciner, soulignant le manque de doses disponibles pour les personnes dans de nombreux pays les plus pauvres du monde.

La série présente également des personnages exprimés par Kumail Nanjiani, Phoebe Robinson et Wanda Sykes.

« Le monde animé de Pandemica anime une vérité simple – que l’endroit où vous vivez ne devrait pas déterminer si vous obtenez ces clichés qui sauvent des vies », a déclaré Bono..

«Même si nous sommes nombreux à attendre encore notre tour, nous devons nous engager à faire en sorte que des milliards de personnes dans le monde ne soient pas laissées au bout du fil», a-t-il poursuivi.

« C’est la bonne chose à faire, évidemment, mais c’est aussi le seul moyen de sortir de cette pandémie pour nous tous. Si le vaccin n’est pas partout, cette pandémie ne va nulle part. »

David McNair, directeur exécutif de la politique mondiale, ONE a déclaré à Euronews: « le risque est que si le virus atteignait n’importe où, il muterait et reviendrait et deviendrait résistant aux vaccins existants et c’est ce que cette animation essaie de présenter ».

« Vous connaissez le genre de scénario que nous envisageons actuellement parce que les pays riches accumulent des vaccins est un scénario où la pandémie dure pendant longtemps », a-t-il déclaré.

Cruz a déclaré qu’elle voulait que tous ceux qui regardent la série animée « utilisent leur voix et agissent » pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.

« Pandemica est une illustration convaincante des inégalités dans le monde », a déclaré Cruz.

Oyelowo, qui a déjà collaboré avec ONE pour résoudre des problèmes tels que la pauvreté, les inégalités entre les sexes, l’éducation et les soins de santé. Il exprime deux personnages de la série.

Dans l’un des sept épisodes de Pandemica, qui durent environ 30 secondes chacun, Oyelowo joue l’un des trois alpinistes qui sont pris par surprise lorsqu’ils reçoivent un paquet contenant seulement deux vaccins.

«Ce sont de très bons clips très courts qui, espérons-le, continueront à sensibiliser à la prudence dont nous avons besoin avec ce virus et à quel point nous devons adopter le vaccin», a déclaré Oyelowo. GENS.

Analyse by ONE a constaté que cinq pays (Australie, Canada, Japon, Royaume-Uni et États-Unis) ainsi que le bloc de 27 pays de l’UE ont commandé suffisamment de vaccins pour inoculer l’ensemble de leur population et qu’il reste encore 1 milliard de doses à partager.

Ces doses excessives seraient suffisantes pour vacciner l’ensemble de la population adulte de l’Afrique, dit-il.

Sans un accès mondial aux vaccins, nous pourrions voir le nombre de morts doubler et l’économie mondiale risque de perdre jusqu’à 7,8 billions d’euros, conclut-il.

Pandemica est illustré par l’artiste britannique Andrew Rae avec une animation du studio indépendant lauréat d’un Emmy Mésange et la musique et la conception sonore par père, et a été créé et produit en partenariat avec ruche.

Rae a déclaré à Euronews: « La principale chose qui nous préoccupait était de nous assurer que nous essayions de représenter des personnes de différentes communautés et de différentes parties du monde que nous ne recourions pas à une sorte de stéréotype ».

« Donc, en utilisant ce genre de personnages bizarres et bizarres, il y a un moyen de faire la différence sans recourir à des clichés », a-t-il expliqué.

Pandemica est disponible sous-titré ou traduit en français, allemand, italien, néerlandais, espagnol et anglais pidgin. Vous pouvez les regarder sur Site Web de ONE et Chaîne Youtube.