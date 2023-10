Des stars d’Hollywood, dont Joaquin Phoenix, Cate Blanchett et Susan Sarandon, ont exhorté le président américain Joe Biden à appeler à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Dans une lettre publiée vendredi, des dizaines de personnalités du monde du divertissement ont appelé Biden à faciliter la fin des bombardements sur Gaza et la libération de tous les captifs détenus par le Hamas.

« Nous vous demandons, en tant que président des États-Unis, d’appeler à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu à Gaza et en Israël avant qu’une autre vie ne soit perdue », ont écrit les célébrités dans la lettre organisée par artists4ceasefire.org.

« Plus de 5 000 personnes ont été tuées au cours de la dernière semaine et demie – un chiffre que toute personne de conscience sait être catastrophique. Nous pensons que toute vie est sacrée, quelle que soit la foi ou l’origine ethnique et nous condamnons le meurtre de civils palestiniens et israéliens. »

« Nous exhortons votre administration, ainsi que tous les dirigeants du monde, à honorer toutes les vies en Terre Sainte et à appeler et faciliter un cessez-le-feu sans délai – la fin des bombardements sur Gaza et la libération des otages en toute sécurité », ajoute la lettre. .

« Sauver des vies est un impératif moral. »

Parmi les plus de 70 signataires figurent, entre autres, Jessica Chastain, Kristen Stewart, Jeremy Strong, Mark Ruffalo et Quinta Brunson.

Israël s’est engagé à éradiquer le Hamas après que le groupe armé a mené les attaques les plus meurtrières contre le pays depuis des décennies et a bombardé Gaza avec des frappes aériennes avant une offensive terrestre attendue.

Les frappes israéliennes sur l’enclave ont jusqu’à présent tué au moins 4 130 personnes, selon des responsables palestiniens.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées et environ 200 personnes capturées lors des attaques sur plusieurs fronts du Hamas en Israël le 7 octobre, selon les responsables israéliens.

Biden a soutenu Israël dans sa guerre contre le Hamas, tout en faisant pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu’il autorise l’aide humanitaire à Gaza et minimise les pertes civiles.

Oxfam et les agences des Nations Unies ont averti que Gaza était confrontée à une catastrophe humanitaire dans un contexte de risque croissant de choléra et d’autres maladies infectieuses mortelles en raison de l’effondrement des services d’eau et d’assainissement.

Israël a coupé l’eau, le carburant et l’électricité à Gaza après avoir annoncé un blocus total de l’enclave palestinienne.

Vendredi, Biden a déclaré que les premiers camions transportant de l’aide à Gaza en provenance d’Égypte arriveraient dans les prochaines 24 à 48 heures après avoir conclu un accord avec Netanyahu pour permettre l’entrée de nourriture, d’eau et de fournitures médicales dans l’enclave.