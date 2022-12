Des stars du savon qui sont revenues du bord du gouffre alors que Danny Dyer dit qu’EastEnders “m’a sauvé” – dette de 1 million de livres sterling, opérations cérébrales et dépendance à l’alcool

Un rôle RÉGULIER dans un feuilleton signifie une stabilité rare et un salaire stable pour un acteur – mais pour beaucoup, c’est aussi une bouée de sauvetage.

Alors que Danny Dyer se retire d’EastEnders, après une décennie, il a attribué au feuilleton de la BBC le sauvetage de l’abîme et «sauvé ma vie».

“Quand je suis arrivé dans cette émission, j’étais en train d’avoir un accident de voiture”, a-t-il déclaré au Sun.

“Ma carrière était sur son putain de cul… J’avais pris beaucoup de mauvaises décisions et j’étais dans un mauvais endroit.”

Danny – qui jouait Mick Carter – n’est pas le seul à remercier les feuilletons d’avoir changé leur vie.

De la star qui a reçu une seconde chance après une opération cérébrale débilitante aux batailles contre la dépression et la toxicomanie, nous regardons les grands noms qui ont été sauvés par les savons.

Martin Kemp

La vie de la star du Spandau Ballet était loin d’être Gold lorsqu’il a décroché le rôle du mauvais garçon d’EastEnders Steven Owen en 1998.

Il avait combattu deux tumeurs au cerveau et subi une série d’opérations chirurgicales vitales, en se faisant insérer une plaque de métal dans la tête, avant un long processus de récupération.

Mais le traumatisme l’a laissé souffrir d’une profonde dépression et le rôle d’Albert Square a contribué à améliorer sa santé mentale.

Il a déclaré au Sun : “Quand je suis entré dans cette émission, ma confiance et mon charisme après ce que j’avais traversé étaient au sol.

« Je souffrais toujours de dépression. Mon cerveau ne fonctionnait même pas correctement. Si je voulais marcher dans un sens, je marcherais dans l’autre.

« Je ne pouvais pas me souvenir correctement des lignes. Mais le personnage a cette confiance et ce charisme incroyables qui m’ont en quelque sorte redonné ma vie.

“J’ai passé trois ans et demi en tant que lui et cela m’a fait oublier ce que j’avais vécu.”

Richard Blackwood

L’ancienne star de MTV roulait haut à la fin des années 1990, avec sa propre émission de comédie et un single à succès, Mamma Who Da Man.

Mais il a souffert de dépression et est devenu suicidaire lorsque le travail s’est tari et qu’il a été déclaré en faillite.

“Quand j’ai fait faillite, c’était difficile parce que j’étais l’un des premiers jeunes de l’ère MTV à être considéré comme ayant tout, puis à tout perdre”, a-t-il déclaré au Mirror.

« Je ne bois ni ne fume. Je n’ai jamais. Je n’ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais j’étais déprimé, j’étais même suicidaire.

“C’était très réel pour moi à l’époque. Chaque fois que je sortais de la maison, les gens me rappelaient que j’avais échoué.

Il a dit que l’ex-petite amie Samia Stokes l’avait empêché de se suicider, ajoutant que “c’était une période très sombre”.

L’acteur a fondu en larmes après s’être vu offrir le rôle de Vincent Hubbard par le producteur exécutif d’EastEnders, Dominic Treadwell-Collins.

“Lorsque l’audition est venue pour EastEnders, je ne pensais pas y arriver. Je me sentais découragé et je prévoyais d’aller en Amérique », a-t-il déclaré.

“Quand j’ai eu le rôle, je suis retourné à ma voiture et j’ai commencé à pleurer. Je ne pouvais pas le croire. Dominic a changé ma vie.

Duncan James

Le chanteur de Blue Duncan a eu du mal à lancer sa carrière solo lorsque Blue s’est séparé en 2005 et, après avoir investi dans l’immobilier avant le krach immobilier de 2008, s’est retrouvé “noyé” sous les dettes.

Déclaré en faillite en 2013, il souffrait d’anxiété et de dépression et est devenu accro aux antidépresseurs.

Mais se voir offrir le rôle de Ryan Knight dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4, en 2016, l’a sorti de son gouffre financier.

“C’est bien d’avoir un chèque de paie régulier !” dit-il à l’époque.

Il a également remercié le feuilleton et ses fans pour leur soutien après que ses débuts à Hollyoaks aient été reportés lorsque des complications d’une opération au dos l’ont laissé presque paralysé.

Barbara Windsor

La star de Carry On était déjà un trésor national lorsque le rôle de Peggy Mitchell, dans EastEnders, lui est apparu en 1994.

Mais après sa mort tragique, en décembre 2020, le veuf Scott Mitchell a révélé qu’elle avait “perdu confiance” en son jeu d’acteur et qu’elle avait une dette d’un million de livres sterling.

Il a déclaré: «Lorsque les gens traversent cette phase, disons, entre la phase Carry On et EastEnders, il peut y avoir un plongeon dans votre carrière, je pense qu’il est très naturel que les artistes perdent également confiance, et je pense que Barbara l’a perdue. confiance.”

Scott, qui a épousé la star en 2000, a déclaré que le manque de travail au milieu de sa carrière signifiait qu’elle était lourdement endettée.

“Au début, beaucoup de gens m’appelaient un chercheur d’or”, a déclaré Scott.

“Ce qu’ils ne savaient pas dans les coulisses, c’est que Barbara avait une dette d’un million de livres.”

Shane Richie

Shane a joué le chappy effronté Alfie Moon dans EastEnders, par intermittence, depuis 2002.

Mais il a révélé plus tard qu’il avait été refusé pour le premier rôle pour lequel il avait auditionné – seulement pour que le personnage d’Alfie soit créé pour lui.

Et il dit que l’offre l’a sorti de la faillite.

“Nous partons en vacances, je suis en faillite à cause de ce film dans lequel j’avais investi, je n’ai rien, je vends la maison, pas de travail”, a-t-il déclaré à ses camarades de camp sur I’m A Celeb en 2020.

“Le téléphone va et c’est mon manager et il dit” EastEnders vous veut “.

“J’ai commencé à avoir les larmes aux yeux et il m’a parlé de ce personnage appelé Alfie Moon et dans mon premier épisode, j’allais entrer et prendre le contrôle du Queen Vic, j’ai commencé à pleurer.”

Kévin Kennedy

Rex

Pour la star de Coronation Street, Kevin, l’aide vitale est venue du feuilleton quelques années après avoir commencé à jouer le rôle emblématique de Curly Watts, en 1983.

L’acteur remercie les producteurs du feuilleton de l’avoir sauvé d’une dépendance à l’alcool paralysante, dans les années 1990, en l’envoyant en cure de désintoxication.

Avant qu’ils n’interviennent, Kevin buvait une bouteille de vodka en se rendant au travail tous les jours, suivi de jusqu’à trois bouteilles de vin par nuit.

« J’étais totalement dépendant de l’alcool. Toute ma vie tournait autour de la provenance du prochain verre », a-t-il déclaré au Sun.

« Souvent, je buvais en cachette. Je ne vivais pas, je ne faisais qu’exister, boire pour boire.

“Lorsque [Corrie] s’est finalement impliqué et m’a envoyé en cure de désintoxication, j’ai commencé mon long et difficile chemin vers la guérison. Rétrospectivement, ils ont joué un rôle énorme non seulement en me sauvant la vie, mais en changeant ma vie.

Rosie Bentham

Caractéristiques de Rex

La star d’Emmerdale, Rosie, a joué Gabby dans le feuilleton depuis l’âge de 15 ans et a perdu le père de l’écran Ashley (John Middleton) dans un scénario émouvant en 2017.

Elle dit que l’expérience l’a aidée à faire face à la mort soudaine de son propre père John, d’un anévrisme pulmonaire, peu après son 18e anniversaire, deux ans plus tard.

“Je faisais tout le chagrin en jouant, puis la minute suivante, je suis vraiment en deuil”, a déclaré Rosie, maintenant âgée de 21 ans.

« Tout le monde était là pour moi et j’ai eu du temps libre. J’ai eu un texto du casting pour voir comment j’allais.

“Le travail était une grâce salvatrice dans le sens où il y avait quelque chose que j’aimais toujours faire et qui me passionnait. Tu penses que la vie est si injuste, je ne sais plus pourquoi je suis ici.

“Je savais que j’avais du travail – quelque chose que j’aimais et qui me passionnait et je me mettais au travail tous les jours. Emmerdale 100% m’a donné de la stabilité.