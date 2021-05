Des stars du savon qui ont quitté la renommée pour des emplois normaux – des livreurs à l’agent de sécurité B&M

La vie de SHOWBIZ peut être éprouvante, il n’est donc pas étonnant qu’un certain nombre de stars du savon aient évité la renommée pour des emplois ordinaires.

Voici un tour d’horizon des célébrités qui ont troqué les feux de la rampe pour une occupation 9-5 plus normale…

Charlie est devenu célèbre dans le rôle de Bradley Branning dans EastEnders[/caption]

Charlie Clements d’EastEnders

Les fans d’Enders ont eu le cœur brisé en 2010 lorsque l’adorable Bradley Branning, joué par Charlie Clements, a chuté à mort après être tombé du Queen Vic.

Plus tôt cette semaine, l’acteur – maintenant âgé de 33 ans – a révélé qu’il travaillait en tant que chef afin de joindre les deux bouts pendant le verrouillage.

Charlie a fièrement publié une photo dans son uniforme, mais a ajouté qu’il recommençait à jouer alors qu’il taquinait les répétitions d’un projet mystère à partir de la semaine prochaine.

Il a travaillé comme chef pendant le verrouillage[/caption]

Samantha a quitté Emmerdale en 2019[/caption]

Samantha Giles d’Emmerdale

Depuis qu’elle a quitté les ‘Dales en 2019, Samantha Giles, 49 ans, a beaucoup changé de carrière.

Après avoir joué à Bernice Blackstock dans le feuilleton ITV pendant deux décennies, l’actrice s’est tournée vers la vente de sorts en ligne – lançant un site Web pour vendre tout ce qui est magique.

Ceux-ci incluent un kit magique de 18 £ et un sort de Phoenix à 16,99 £ – entre autres.

Elle s’est également essayée à l’écriture et à la publication de livres pour enfants Rosemary And The Witches of Pendle Hill pendant le verrouillage.

Adam a quitté Hollyoaks en 2020[/caption]

Adam Rickitt de Hollyoaks

Adam, 42 ans, est essentiellement une royauté du savon qui a d’abord trouvé la célébrité en jouant Nick Tilsley dans Coronation Street dans les années 90.

Il a ensuite joué le rôle de Kyle Kelly dans Hollyoaks, mais après sa dernière apparition en juin 2020, il s’est tourné vers la bière artisanale et les gins chics.

L’acteur et son épouse Katy Fawcett, correspondante de GMB, ont acheté leur propre magasin dans le Cheshire à la fin de 2019 et ont organisé des services de plats à emporter et de livraison pendant le verrouillage.

Lui et sa femme Katy dirigent maintenant un magasin de gin et de bière dans le Cheshire[/caption]

Qui a tué Lucy Beale? était un énorme scénario pour EastEnders[/caption]

EastEnders ‘Hetti Bywater

Stunning Hetti a repris le rôle de Lucy Beale en 2012, et était au cœur d’un énorme Whodunnit? scénario deux ans plus tard.

La nation a été secouée quand il a été révélé que le petit frère du personnage, Bobby, l’avait assassinée – Hetti admettant auparavant qu’elle «détestait» Lucy.

Le joueur de 26 ans a eu d’autres rôles d’acteur depuis son départ de Walford, mais a également été aperçu en train de tirer des pintes dans un pub londonien entre deux emplois.

La beauté a été aperçue en train de travailler dans un pub londonien[/caption]

Adam Thomas d’Emmerdale

Adam Thomas a quitté son rôle d’Adam Barton en 2018 après sept ans dans la série.

Mais après avoir quitté le feuilleton, Adam ne s’est pas assis sur ses lauriers et a décroché un rôle d’agent immobilier à Manchester.

Dans une publication sur Instagram en 2018, il a révélé: «Je n’ai pas, et je ne tournerai jamais le dos à la comédie, mais j’ai une famille à soutenir et je continuerai de le faire … que ce soit pour jouer ou non.»

Katie Jarvis d’EastEnders

Katie Jarvis est devenue célèbre en tant que cousine bruyante de Kat Slater, Hayley, à EastEnders jusqu’en février 2019.

Mais après avoir quitté la place, Katie a décidé de faire une pause.

Elle a fait un passage à la porte de son B&M local à Romford, dans l’est de Londres, révélant à l’époque: «J’ai pris du recul par rapport à la comédie. J’ai un travail et je m’occupe de mes enfants.

Ruxandra Porojnicu de Corrie

Ruxandra Porojnicu de Coronation Street – qui joue la sympathique Alina Pop – a révélé qu’elle avait travaillé un travail exténuant dans un café à l’été 2019 en parallèle du tournage pour joindre les deux bouts.

Elle a révélé sur Twitter à l’époque: «J’ai travaillé tout l’été dans un café et je vais garder ce travail aussi longtemps que possible tout en allant à Manchester et au cinéma.

«Et oui, ce n’était pas facile après six mois de vivre le rêve de tout acteur de travailler sur un plateau à plein temps.

«Je voulais arrêter et j’ai beaucoup pleuré parce que c’est tellement stressant de travailler au service client!

«De plus, je ne pouvais pas croire que je devais recommencer. Imaginez avoir une famille à prendre en charge! Ce n’est pas facile d’être constamment avec ou sans emploi. C’est vrai que cela affecte votre santé mentale en tant qu’acteur !!

« Mais salut! Il n’y avait pas d’autre alternative tout de suite, je ne savais pas ce que l’avenir m’apporterait et je ne pouvais pas attendre sans rien faire.

«Il n’y a pas de honte à travailler. Je préférerais avoir honte d’être paresseux et me plaindre de ne pas avoir d’argent ou demander à ma famille de subvenir à mes besoins.

Sean a joué Martin Platt sur les pavés[/caption]

Sean Wilson de Corrie

Sean Wilson a passé un long séjour à Coronation Street en tant que Martin Platt, mais a finalement décidé d’échanger les pavés pour poursuivre sa passion pour les beaux-arts de la fabrication du fromage.

Après avoir quitté Corrie en 2005, Sean a commencé à sortir avec l’actrice Susie Fenwick et le couple a créé une entreprise de fabrication de fromage, Saddleworth Cheese Company.

Sean a remporté trois gongs aux British Cheese Awards.

En 2013, le meilleur fromager a publié The Great Northern Cookbook, qui était accompagné d’une série télévisée Channel 5 en quatre parties du même nom.

Et en 2018, Sean a annoncé qu’il retournait au Reaseheath College pour devenir conférencier en fromage.

Il a expliqué à l’époque: «Je retournerai dans la classe où tout a commencé il y a 10 ans, en tant que conférencier.

Ryan Thomas de Corrie a « perdu le bogue » pour son rôle et est devenu chauffeur-livreur[/caption]

Ryan Thomas de Corrie

L’ancienne star de Coronation Street, Ryan Thomas, a récemment révélé qu’il avait troqué la vedette pour devenir chauffeur-livreur.

Ryan a joué Jason Grimshaw de Corrie pendant 16 ans avant de rejoindre Neighbours en tant que Rafael Humphreys, mais a révélé plus tôt ce mois-ci qu’il avait jeté l’éponge et avait aidé son frère, la star d’Emmerdale, Adam, qui dirige un hamburger.

Parler du populaire Mancs sur le micro avec ses frères Adam et Scott récemment, Ryan a expliqué sa décision: «C’est tellement dur pour moi. J’ai commencé par jouer, j’ai commencé dans ce jeu et j’ai vraiment perdu le bogue.

«Je pense que la raison pour laquelle j’ai perdu le bogue est le rejet et le fait d’aller aux auditions et de ne pas les avoir.»

Il a ajouté qu’il était bouleversé après avoir lu des commentaires négatifs sur ses performances d’acteur en Australie sur les réseaux sociaux.

Ryan a déclaré: «Je suis allé faire Neighbours et je viens de voir sur les réseaux sociaux qu’il y avait juste des commentaires assez négatifs envers moi et mon jeu d’acteur.

«Je n’ai jamais eu ça auparavant parce que les réseaux sociaux n’existaient pas. Je ne l’ai jamais eu à Corrie parce que je n’avais jamais eu de réseaux sociaux quand j’étais à Corrie.

Tom Watt d’EastEnders

Tom Watt est devenu célèbre en tant que l’un des membres de la distribution originale d’EastEnders, le plus grand geek de Walford, Lofty.

Tom a été impliqué dans un certain nombre d’histoires dramatiques, notamment le fait d’être jeté à l’autel par la maman adolescente Michelle Fowler.

Mais Tom a finalement troqué son rôle pour suivre sa passion pour le sport et est devenu un écrivain et podcasteur de football à succès.

Tony a joué Tyler de mauvaise humeur dans EastEnders[/caption]

Discipline Tony d’EastEnders

L’acteur d’EastEnders Tony Discipline a joué Tyler Moon dans EastEnders, mais il a refusé de laisser la célébrité lui monter à la tête – et est devenu pompier après avoir quitté son rôle dans le feuilleton.

Cependant, Tony a récemment admis que son passage dans la populaire émission de la BBC revenait toujours le hanter.

Parlant de la façon dont les fans supposent toujours que son uniforme de pompiers est pour un nouveau rôle, il a révélé: « Je revenais vers le camion de pompiers et quelqu’un est passé et a dit: ‘Oh mon Dieu, que filmez-vous?’ ‘

Se souvient Tony. «J’ai dit: ‘non, je suis pompier’, et il a dit: ‘non, qu’est-ce que c’est? Pour quel spectacle?

« Il y a eu quelques occasions comme ça. »

Kevin Kennedy de Corrie a quitté son rôle de savon pour créer un organisme de bienfaisance pour le rétablissement de la toxicomanie[/caption]

Kevin Kennedy de Corrie

Kevin Kennedy a joué Curly Watts, le directeur de supermarché malchanceux de Corrie pendant 20 ans, mais a quitté le feuilleton en 2003 pour se concentrer sur d’autres projets.

L’ex-star de Corrie a lancé la Kennedy Street Foundation, un organisme de bienfaisance pour la guérison de la toxicomanie, après avoir entrepris son propre voyage de rétablissement de la dépendance à l’alcool pendant 22 ans.

En août, Kevin a dit Nouvelles du soir de Manchester: «La Kennedy Street Foundation est ma passion; tout ce que nous voulons, c’est aider les gens qui se trouvent dans la situation désespérée dans laquelle j’étais il y a 22 ans.

«Notre ligne d’assistance nationale pour le relèvement reçoit des appels tous les jours et nous avons vraiment besoin de collecter autant d’argent que possible afin de pouvoir aider chacun à démarrer son propre Road2Recovery.»

Jeremy Edwards de Hollyoaks

L’acteur de feuilleton en série Jeremy Edwards a joué Kurt Benson dans Hollyoaks entre 1995 et 1999, avant de jouer Danny Shaughnessy à Holby City.

Lorsque le travail d’acteur s’est tari, il a annoncé qu’il était «heureux de se greffer pour payer les factures» et est devenu ouvrier.

En 2011, il a été photographié en train de greffer pour l’entreprise de jardinage paysager d’un ami.

L’ancienne star de Hollyoaks s’est également essayée à être agent de sécurité.

Cependant, il ne pouvait pas rester à l’écart des projecteurs pour toujours et est apparu sur la version célébrité de X Factor en 2019.

Bill Ward d’Emmerdale

L’ancienne star d’Emmerdale, Bill Ward, a révélé l’année dernière qu’il joignait les deux bouts pendant la pandémie de coronavirus avec un nouvel emploi de chauffeur-livreur Tesco.

Bill a joué James Barton dans Emmerdale jusqu’en 2017, et a également fait un passage à Coronation Street en 2003 en tant que Charlie Stubbs, mais s’est tourné vers la scène il y a quelques années.

Mais lorsque sa tournée avec The Glee Club a été annulée l’année dernière, l’ancien acteur d’Emmerdale a annoncé qu’il était passé à une carrière sur la route.

Parler à Bristol Post à l’époque, Bill a révélé: «Vers la fin du mois de mai, il a commencé à devenir clair que la pandémie n’allait pas disparaître. Et si quelque chose allait empirer.

«C’est à ce moment-là que vous regardez le reste de l’année à venir et que vous vous dites: ‘D’accord, j’ai besoin de gagner ma vie cette année; comment allons-nous faire cela en famille? »

Gemma Merna de Hollyoaks









Gemma a joué Carmen sur le feuilleton Channel 4 de 2006 à 2014.

En 2007, elle a remporté le prix de la meilleure comédie aux British Soap Awards.

Mais après avoir quitté Hollyoaks, Gemma a jeté l’éponge pour se concentrer sur sa carrière de fitness.

Elle a ensuite travaillé comme instructeur de yoga et entraîneur personnel.