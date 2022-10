Des stars du feuilleton qui ont quitté la télévision pour chanter – de l’acteur d’EastEnders qui a éliminé Madonna du numéro 1 au succès improbable de la star de Strictly

JOUER et chanter vont souvent de pair, mais la transition d’une industrie à l’autre peut être un chemin semé d’embûches.

Un certain nombre de stars de la pop ont remporté des rôles de savon plus tard dans la vie, mais certains artistes l’ont fait dans l’autre sens – avec un succès variable.

TVI

Liv Flaherty d’Emmerdale a été tuée lors de l’émission spéciale anniversaire de la semaine dernière[/caption]

Youtube

L’actrice Isobel Steele a quitté le feuilleton pour se concentrer sur sa carrière musicale[/caption]

Isobel Steele, 21 ans, est la dernière star du feuilleton à avoir démissionné pour poursuivre son rêve de devenir une pop star.

Son personnage d’Emmerdale, Liv Flaherty, a été tué la semaine dernière dans des scènes dévastatrices après avoir été écrasé par une caravane.

Alors qu’il reste à voir si elle réussit sa musique, nous vous révélons ici d’autres stars d’EastEnders, Coronation Street et Hollyoaks qui sont passées de soap star à superstar (et parfois à nouveau).

Claire Sweeney

Elle est maintenant une star bien connue de la scène et de l’écran, célèbre pour avoir joué Roxy Hart dans la version West End de Chicago.

Mais Claire Sweeney, aujourd’hui âgée de 51 ans, est devenue célèbre en 1991 en tant que Lindsey Corkhill dans le feuilleton aujourd’hui disparu Brookside.

Elle a joué le personnage jusqu’en 2003, lorsque l’émission de Channel 4 s’est terminée, mais s’est lancée dans la musique l’année précédente, devenant une chérie des Forces après avoir diverti les troupes britanniques servant en Afghanistan.

Cette même année, elle a sorti son premier album Claire, avec un mélange de matériel original et de couvertures, qui a culminé au numéro 15 dans les charts britanniques.





Nick Berry

Nick Berry a joué Simon Wicks d’EastEnders à partir de 1985, mais a échangé Albert Square contre un succès dans les charts un an plus tard lorsqu’il a poursuivi une carrière dans la musique.

Son single à succès Every Loser Wins est arrivé au numéro 1 et a été le deuxième single le plus vendu au Royaume-Uni cette année-là, restant numéro un pendant trois semaines.

Il a même fait tomber Madonna de la première place !

Nick est retourné à EastEnders l’année suivante, après l’arrêt de sa carrière musicale, mais est reparti à la fin de 1990.

Son personnage n’a fait qu’une brève réapparition depuis, en 2012 pour les funérailles de sa mère à l’écran Pat Butcher, interprétée par Pam St Clement.

Après EastEnders, Nick, maintenant âgé de 59 ans, a joué le PC Nick Rowan dans Heartbeat de 1992 à 1998 et a chanté la chanson thème de l’émission – une reprise de la chanson Heartbeat de Buddy Holly.

Will Mellor

Il se pavane actuellement sur Strictly Come Dancing, mais l’acteur Will Mellor a également connu une brève carrière pop.

Il a rejoint le casting de Hollyoaks en 1995 en tant que James “Jambo” Bolton et est resté jusqu’en 1998, date à laquelle il a tenté de percer les charts avec une reprise de When I Need You de Leo Sayer.

La piste a atteint le numéro 5 dans le UK Singles Chart. Il a également eu un single de suivi moins réussi appelé No Matter What I Do, qui n’a atteint que le numéro 23.

Peu de temps après, Will, aujourd’hui âgé de 46 ans, est retourné au théâtre, jouant dans Casualty et Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips.

Il s’est de nouveau essayé à la musique en 2003, lorsqu’il a participé à la Comic Relief does Fame Academy – et a gagné !

Jennifer Ellison

Elle est devenue célèbre pour son rôle dans Brookside, et Jennifer Ellison, 39 ans, a également poursuivi une carrière musicale.

Après avoir joué Emily Shadwick pendant cinq ans, elle a quitté le feuilleton en 2003 et a sorti son premier single Baby I Don’t Care.

Il a atteint le numéro 6 au Royaume-Uni, et l’année suivante, après avoir été ramené dans l’œil du public sur Hell’s Kitchen, Jennifer a sorti son deuxième single, Bye Bye Boy, qui a atteint le numéro 13.

Récemment, elle est apparue sur Celebrity SAS: Who Dares Wins mais a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir sauté d’un hélicoptère.

Adam Rickitt

Après avoir incarné Nick Tisley dans Coronation Street entre 1997 et 1999, l’idole des années 90 Adam Rickitt a quitté les pavés avec le rêve de devenir une popstar.

Avec ses rideaux blonds souples, il avait certainement l’air du rôle, mais malgré la signature d’un contrat de six albums, il a sorti son premier – et unique – album Good Times en 1999.

Le premier single d’Adam, I Breathe Again, a atteint le numéro cinq au Royaume-Uni, mais son album a culminé au numéro 41, ce qui l’a vu abandonné par son label.

En 2010, Adam, aujourd’hui âgé de 44 ans, fait une apparition au club GAY de Londres et annonce qu’il travaille sur un nouvel album.

Mais malheureusement, le premier single de celui-ci, Tonight, n’a pas réussi à se classer et l’album n’est pas sorti.

Réticent à laisser tomber, quatre ans plus tard, il fait partie du supergroupe 5th Story dans l’émission télévisée The Big Reunion, aux côtés de Kenzie de Blazin’ Squad, Dane Bowers d’Another Level, Kavana et Gareth Gates.

Richard Fleshmann

Richard Fleeshman n’avait que 12 ans lorsqu’il a rejoint le casting de Corrie dans le rôle de Craig Harris en 2002.

Un an plus tard, il est devenu le plus jeune à remporter une émission spéciale sur les célébrités Stars In Their Eyes et, en 2006, il a été champion de Soapstar Superstar, un concours de chant télévisé pour les acteurs de feuilleton.

Plus tard cette année-là, à seulement 16 ans, l’idole adolescent a quitté Corrie pour lancer sa carrière de chanteur, signant un important contrat d’enregistrement avec Universal Records.

Mais ce n’était pas aussi réussi qu’il l’avait espéré, avec son premier single Coming Down, de son album Neon, classé numéro 78.

Cependant, il a pu soutenir Sir Elton John en tournée en 2008 et est maintenant une star du West End très réussie, âgée de 33 ans.

Martine McCutcheon

Martine McCutcheon est devenue célèbre en 1994 en tant que Tiffany Raymond – plus tard Mitchell – dans EastEnders.

Son personnage était si populaire que 22 millions de téléspectateurs se sont connectés pour voir Tiff tué le soir du Nouvel An 1998.

Martine avait décidé de quitter le soap pour se lancer dans une carrière pop – et c’est une rare success story.

Son premier album, You Me & Us, a atteint la deuxième place au Royaume-Uni en 1999 et a donné naissance au single Perfect Moment, numéro un au Royaume-Uni.

Deux des 10 meilleurs titres britanniques ont suivi – I’ve Got You et le double face Talking in Your Sleep / Love Me.

Le deuxième album de Martine Wishing est sorti l’année suivante, bien qu’il ait été un succès. Il a tout de même produit deux singles du top 10 britannique – I’m Over You et On the Radio, une reprise du hit original de Donna Summer.

En 2002, sa carrière pop s’est arrêtée après que son troisième album, Musicality, ait été mal accueilli et s’est plutôt tournée vers le théâtre.

Elle est revenue à la musique en 2017 avec l’album Lost and Found, et est également apparue sur le Masked Singer en 2021.

Tracy Shaw

Tracy Shaw a joué Maxine Peacock sur Corrie de 1995 à 2003 – lorsque son personnage a été assassiné par le tueur en série Richard Hillman avec un pied de biche.

Pendant ce temps, elle a également eu une carrière pop de courte durée.

Tracy a sorti deux singles en 1998 – Ridin’ High, et une reprise du top 10 de Lonnie Gordon, Happenin’ All Over Again.

Je pensais que sa version de ce dernier n’avait atteint que la 46e place du UK Singles Chart.

Sid Owen

Sid Owen est surtout connu pour avoir joué Ricky Butcher dans EastEnders par intermittence depuis 1988 – et il devrait revenir très bientôt dans la série.

Sa première rupture avec le feuilleton a eu lieu en 2000, lorsqu’il a décidé de s’essayer à la musique pop, en sortant sa reprise de We’ve Got A Good Thing Going de Michael Jackson.

La chanson a atteint la 14e place du UK Singles Chart. Un single de suivi a été enregistré, mais jamais sorti, et il est retourné à EastEnders en 2002.

Michelle Gayle

Michelle Gayle a rejoint le casting d’ EastEnders en tant que Hattie Tavernier en 1990 et est restée dans la série pendant trois ans.

Mais la musique a toujours été la première passion de Michelle, et en 1993, elle a quitté pour poursuivre une carrière de chanteuse.

Son incursion dans le monde de la musique s’est plutôt bien passée; Michelle a marqué sept des 40 meilleurs singles des charts britanniques, dont Sweetness et Do You Know.

Elle a ensuite sorti deux des 40 meilleurs albums via RCA Records, mais ils se sont séparés en 1997.

Bien que Gayle ait enregistré d’autres albums, ils ne sont pas sortis.

En 2008, elle a participé à l’Eurovision – Votre décision, une émission de télévision où les téléspectateurs ont choisi l’acteur britannique pour le concours de cette année-là.

Elle est arrivée deuxième derrière Andy Abraham, qui a concouru à Belgrade, en Serbie – qui a marqué un grand total de 14 points avec son morceau Even If.