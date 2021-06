Des stars de Radiohead, Blur et The Chemical Brothers demandent à Boris Johnson de régler la crise des tournées du Brexit

Des stars de Radiohead, Blur et The Chemical Brothers ont rejoint une nouvelle campagne exhortant Boris Johnson à résoudre la crise des tournées causée par son accord sur le Brexit.

Ils font partie des plus de 200 artistes qui demandent de l’aide pour surmonter les obstacles redoutables – visas et permis de travail coûteux, ainsi que la paperasserie en matière d’équipement – ​​qui « mettent en danger l’une des meilleures exportations du Royaume-Uni ».

En janvier, le Premier ministre a promis de résoudre la crise mais, comme L’indépendant révélé en avril, aucune discussion sérieuse n’a eu lieu et aucun progrès n’a été réalisé.

La colère a été alimentée lorsqu’Oliver Dowden, le secrétaire à la Culture, s’est vanté d’un accord pour sauver des tournées musicales sans visa dans le petit Liechtenstein – l’accord que le Royaume-Uni a rejeté pour l’UE à 27 pays.

Désormais, la campagne #LetTheMusicMove vise à faire pression pour mettre fin à l’impasse et obtenir un soutien financier pour un secteur ébranlé par le double coup de Covid et quittant l’UE.

David Rowntree, le batteur de Blur, a déclaré que le groupe Britpop se serait vu refuser la possibilité de faire une tournée dans l’UE si les obstacles mis en place avaient existé dans les années 1990.

« Nous venons de sauter sur un ferry sans aucune restriction pour nous ou notre équipement. Si nous commencions aujourd’hui à essayer de faire la même chose, nous ne serions tout simplement pas en mesure de nous le permettre.

« Le gouvernement britannique doit prendre ce problème au sérieux et soutenir les artistes en tournée. L’avenir de la musique britannique est en jeu.

Simone Butler, la bassiste de Primal Scream, a déclaré : « Rendre financièrement et logistiquement irréaliste de faire des spectacles et des festivals mettra fin aux moyens de subsistance et à la carrière de générations de musiciens. »

Et le groupe de rock Skunk Anansie a déclaré: «Après l’impact financier extrême de la pandémie, les tournées peuvent et seront la bouée de sauvetage pour de nombreux groupes, artistes et équipages. Nous avons besoin d’action.

Parmi les autres artistes bien connus qui soutiennent la campagne, citons Bob Geldof, Annie Lennox, Mark Knopfler, Midge Ure, Annie Lennox, New Order, Anna Calvi, Peggy Seeger et Beth Gibbons de Portishead et Nick Mason de Pink Floyd.

Lancé par le Music Managers Forum et la Featured Artists Coalition, il tire la sonnette d’alarme sur :

* Le « cauchemar logistique » des musiciens et de leurs équipes nécessitant des visas et permis de travail longtemps à l’avance.

* Une limite de trois arrêts pour les véhicules de tourisme avant qu’ils ne doivent rentrer chez eux depuis l’UE, ce qui rend impossible la majorité des circuits qui commencent au Royaume-Uni.

* Un passeport de marchandises extrêmement coûteux – un carnet – comprenant une caution pour les instruments et l’équipement.

En janvier, M. Johnson a déclaré aux députés que David Frost était en charge de la crise, mais son négociateur pour le Brexit a passé le relais à M. Dowden, le secrétaire à la Culture.

« Ceci est un DCMS [Department for Digital, Culture, Media and Sport] plomb », a déclaré Frost à la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes.

La « responsabilité » du pair était de « maximiser les compromis » si un pays en particulier était disposé à alléger certaines formalités administratives et s’il y avait « autre chose qu’il attend de nous », a-t-il déclaré.

M. Dowden a affirmé que 17 des 27 pays de l’UE avaient pris des mesures pour réduire les coûts et les formalités administratives – mais a refusé de divulguer des détails.